Vinti Minuti : Julien Paolini, président de l'Agence d'urbanisme, d'aménagement et de l'énergie de la Corse

Quelques jours après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi, défendue par Jean Félix Acquaviva, visant à lutter contre la spéculation foncière et immobilière, et au lendemain de la présentation du projet de Me Spadoni de réforme des droits de succession, Julien Paolini est l'invité de Vinti Minuti. Au sommaire également : le PADDUC, dont le président de l'Agence d'urbanisme, d'aménagement et de l'énergie a en charge l'évaluation six ans après son adoption.

L'intégralité de l'émission :