Violence clandestine, passe d’armes à l’Assemblée de Corse

La recrudescence de la violence a fait l’objet d’un échange incisif ce jeudi au sein de l’hémicycle de l’Assemblée de Corse via une question posée par Valérie Bozzi, co-présidente du groupe Un soffiu novu.

L’effet boomerang de la violence

L'élue a interpellé le président de l'exécutif, s'alarmant de la banalisation de la violence verbale et physique, et l'accusant d'entretenir le climat en refusant de condamner les attentats : « Nous sommes collectivement confrontés à la banalisation de la violence physique et verbale. La violence est même parfois légitimée, elle n'est parfois même plus condamnée par les responsables politiques. Cette banalisation est accentuée par l'impunité qui règne sur les auteurs. On a normalisé la discréditation des élus de terrain, maires, ex conseillers départementaux. Les slogans d'hier du type « tutti manghjoni » ont prospéré et la tendance qui était au respect penche davantage aujourd'hui à la déconsidération. On a stigmatisé les élus du littoral, ceux qui développent leur territoire, les élus qui travaillent sont aujourd'hui tous suspect, on a également stigmatisé les chefs d’entreprise, vous avez alimenté cela ou cela a fait votre lit, mais aujourd'hui je crois que ça se retourne contre vous. » Un effet boomerang de la violence selon Valérie Bozzi.

« Vous instrumentalisez des actes avec lesquels nous sommes tous en désaccord »

Cette charge de la droite contre les nationalistes n'est pas une nouveauté et la réponse du président de l'exécutif a été cinglante : « Ce propos est inacceptable, il est faux et vous savez qu'il est faux. Je vais le redire une fois encore, dans la vie ce qui compte ce sont les mots et ce sont les actes. Moi mes mots, depuis qu'ils sont prononcés dans l'espace public, ils ont toujours été clairs et constants pour dire qu’il ne peut pas y avoir d'autre chemin pour ce pays et pour ce peuple que ceux de la paix et de la démocratie.

Je pense que mes mots sont clairs et feindre de ne pas les entendre, feindre de ne pas les comprendre comme vous le faites de façon artificielle depuis quelques semaines est une posture indigne parce que vous instrumentalisez des actes avec lesquels nous sommes tous en désaccord, qui nous inquiètent au plus haut point, des logiques que nous refusons et que nous avons combattu ensemble. Vous les instrumentalisez à des fins qui sont des fins partisanes. Je me dis que c'est un prétexte et un mauvais prétexte. »