Violences à Sainte-Soline : une commission d'enquête "nécessaire" selon la députée de la Vienne Lisa Belluco

Trois jours après les violents affrontements entre forces de l'ordre et militants anti-bassines à Sainte-Soline, toujours beaucoup de questions. Deux personnes restent hospitalisées dans le coma. Ce mardi matin, Lisa Belluco députée Ecologiste de la Vienne présente ce week-end dans les Deux-Sèvres est revenue sur ces événements.

"Un acte de contrôle de la part du parlement sur l'action de l'Etat"

Elle s'est notamment prononcée sur la demande par le groupe LFI à l'Assemblée nationale de créer une commission d'enquête parlementaire. L'élue la juge "nécessaire". "On entend tout et son contraire. Ce que dissent les ministres Gérald Darmanin et Christophe Béchu ne correspond pas à ce qu'on a pu vivre sur le terrain. Donc, je pense qu'il serait utile de creuser. Dans une commission d'enquête, les personnes témoignent sous serment. C'est un acte de contrôle de la part du parlement sur l'action de l'Etat."

Lisa Belluco est également revenue sur l'intervention des forces de l'ordre samedi. "C'était très impressionnant, très soudain, et pas du tout gradué. Moi, je suis restée en retrait par rapport aux affrontements, mais de derrière on a entendu des explosions en continu pendant plus d'une heure et demie." Selon elle, la réponse des autorités n'aurait pas dû être aussi forte. "Je ne nie pas qu'il y avait des éléments radicaux dans le cortège, mais le niveau de force employé est toujours de la responsabilité du plus fort, en l'occurrence l'Etat ici."

La députée s'est aussi émue de la situation de ces deux manifestants, hospitalisés avec un pronostic vital engagé. "Même si on a pu lire que l'un d'eux est fiché S, est-ce que cela justifie de mourir en manifestation ? Je ne crois pas."