Violences conjugales : "suspendre l'autorité parentale permet une protection de la victime et de l'enfant"

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ce mardi 8 mars, la députée LaREM de l'Eure Marie Tamarelle Verhaeghe publie un livre blanc de 150 pages. Elle a recueilli depuis novembre dernier des témoignages de femmes victimes de violences conjugales, d'enfants exposés à ces violences voire même victimes.

Lever l'autorité parentale

"Il y a 40 témoignages de femmes, 10 témoignages d'enfants et 10 témoignages de professionnels pour éclairer le sujet qui mettent en avant toujours la problématique de l'emprise", explique la députée. "_Le parent violent a une entreprise sur le parent victime et sur l'enfan_t", ajoute-t-elle.

En France, en 2019, près de 400.000 enfants vivaient dans un foyer où il y avait des violences conjugales. "Il y a une vraie problématique, de violences, d'une violence systématique. Si elle n'est pas déboutée, c'est-à-dire lever cette autorité parentale, ce système perdure et via les enfants il perdure sur les conjoints victimes. Deux tiers des féminicides et des tentatives de féminicides se font lors de la passation de l'enfant du parent violent sur le parent victime", analyse-t-elle.

"Il faut que la parole de ces femmes et de ces enfants soient entendues, connues et comprises. Ces femmes et ces enfants ne se sentent pas entendus dans ce qu'ils vivent, et dans les dangers qui persistent parce que les mesures de protection ne sont pas suffisantes, et la première c'est la suspension de l'autorité parentale pour sortir de cette emprise de système de violences", conclut Marie Tamarelle Verhaeghe.