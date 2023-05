Violences contre les élus : "Dès qu'on agit, on créé un front contre nous" déplore le maire de Lans-en-Vercors

Une semaine après la démission du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, le gouvernement doit annoncer ce mercredi 17 mai la création d'"un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus", qui ont augmenté de 32% l'an dernier. Avec des actes en Isère, comme ces tags contre le maire d'Autrans ou l'agression du maire de Miribel-les-Echelles en 2020.

"C'est un mouvement de fond qui nous inquiète, on a jamais vu autant de démissions de maires ou de conseillers municipaux" s'inquiète le maire de Lans-en-Vercors, Michael Kraemer, invité de France Bleu Isère.

Selon Michael Kraemer, l'une des solutions est de diminuer la pression administrative qui pèse sur les élus. "On a une judiciarisation de la vie publique et de la fonction. Dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on agît, on créé un front contre nous".