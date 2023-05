Violences contre les élus : "Tous les ans, je recevais des courriers souhaitant ma mort"

"Je pense que tous les maires qui notamment organisent des spectacles taurins, reçoivent régulièrement des menaces et des insultes", assure Geneviève Darrieussecq. La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a été maire de Mont-de-Marsan, la préfecture des Landes, pendant neuf ans. Et à l'image de Yannick Morez , elle avoue avoir, elle aussi, essuyé son lot de violences.

Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, est en effet devenu le symbole de ces violences qui touchent les élus. Le 10 mai dernier, Yannick Morez a annoncé qu'il jetait l'éponge, découragé par les menaces suscitées par le projet de transfert d'un centre pour demandeurs d'asile.

En 2022, environ 1.500 élus locaux ont été agressés en France du fait de leur fonction, selon une évaluation de l'Association des maires de France (AMF). Un chiffre en hausse de 15 %.

France Bleu Gascogne : Madame la ministre, vous avez été maire de Mont-de-Marsan pendant neuf ans et vous-même, vous avez été victime d'insultes, de menaces...

Geneviève Darrieussecq : Oui, absolument. Mais je pense que tous les maires qui, notamment, organisent des spectacles taurins, reçoivent régulièrement des menaces et des insultes de la part des anti-taurins. Et moi, tous les ans, avant les fêtes de la Madeleine [qui ont lieu chaque été, ndlr], effectivement, je recevais, toujours de façon anonyme, beaucoup de courriers souhaitant ma mort, me menaçant personnellement, m'insultant bien sûr, insultant ma famille. J'en faisais un classement vertical, parce que nous étions dans une époque qui paraissait un peu moins violente pour les élus. Mais aujourd'hui, je ne laisserais pas passer.

À l'époque, vous n'avez donc pas entamé de démarches judiciaires...

J'ai porté plainte une fois dans un cas très particulier : une personne qui était venue sous les fenêtres de la mairie avec un mégaphone dire que j'étais responsable du viol de toutes les fillettes, parce que les enfants allaient dans les arènes et qu'il y avait de la violence. J'ai porté plainte et j'ai gagné d'ailleurs. Mais pour le reste, je ne me suis pas sentie menacée au point de trouver utile de porter plainte.

Vous dites qu'aujourd'hui, si cela vous arrivait à nouveau, vous feriez les choses différemment. Pourquoi ?

Je ne laisserai rien passer, parce que je trouve que le niveau de violence a augmenté, et je pense qu'il faut être vigilant et que les maires doivent aussi se protéger.

Ce n'est pas un sujet qui nouveau. On en parle même régulièrement. En 2019, en 2020, il y a eu des mesures pour renforcer les sanctions pénales envers les personnes qui insultent, qui menacent les maires. Pourtant, les chiffres le montrent, les agressions envers les élus sont en augmentation. Alors que faire ?

Toutes les agressions sont en augmentation, la violence est partout. Vous ouvrez un réseau social, c'est effrayant. Oui, pour les maires, on va renforcer les mesures judiciaires en général. La ministre va annoncer tout cela. Mais ce qui me paraît très dangereux, c'est cette violence qui monte dans le débat et y compris dans le débat public et politique. Cette violence monte aussi avec l'anonymat des réseaux sociaux. Et j'ai une vraie question vis-à-vis de l'anonymat. Cela m'est personnel, mais je n'estime pas, qu'on briderait une société, qu'il y aurait une diminution de la liberté, si l'on interdisait l'anonymat. Quand vous êtes une personne, vous avez la liberté de parler et les autres ont la liberté de savoir qui a dit ces paroles-là. Pour moi, c'est un vrai sujet.