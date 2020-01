Violences contre les élus : "Très triste, c'est inadmissible" pour Margot Brisson, référente LREM du Doubs

A Besançon les voeux de la députée du Doubs Fanette Charvier ont dû être annulés ce week-end. Ceux du maire de Besançon Jean-Louis Fousseret au Palais des sports avaient déjà été perturbés pendant plus d'une heure par des manifestants le 8 janvier.

Besançon, France

Manifs et grève oui, mais non aux violences. C'est le message très ferme de Margot Brisson la référente départementale de La République en Marche dans le Doubs qui rappelle que la violence n'est pas un mode de contestation. Elle était notre invitée ce lundi matin.

Des violences "inadmissibles" selon la référente LREM du Doubs

Pour rappel ce week-end Emmanuel Macron a dû se faire exfiltrer vendredi soir d'un théâtre parisien. En Franche-Comté, les voeux à la population ont perturbés à Dole pour le maire Jean-Baptiste Gagnoux et même carrément annulés à Besançon pour la députée Fanette Charvier. "Je trouve cela très triste pour la France et pour le dialogue en général. Dire non, manifester, faire grève, ce sont des droits fondamentaux", précise aussitôt Margot Brisson. "Mais les violences à l'égard du président, des représentants de l'Etat, des forces de l'ordre, des pompiers c'est inadmissible."

à lire aussi Des manifestants tentent d'entrer dans un théâtre parisien où Emmanuel Macron assistait à un spectacle

Margot Brisson : "Pas des mesurettes, mais une vraie réforme"

"Concernant la réforme des retraites, cela fait vingt ans qu'il y a des personnes raisonnables au gouvernement qui la demandent. Pour des raisons électoralistes ils ne l'ont jamais faite", rappelle par ailleurs la référente LREM du Doubs. "Emmanuel Macron a lui le courage de la faire, ce ne sont pas des mesurettes mais une vraie réforme. Le dialogue existe avec les partenaires même si certains veulent faire croire que non. Ce mouvement n'est pas uniquement social il est avant tout politique" estime enfin Margot Brisson.