Violences dans des cortèges : le patron des Communistes nîmois répond à Gérald Darmanin

Ces chiffres illustrent cette flambée de violence qui, pour la première fois depuis le début de la mobilisation, a marqué une grande journée d’action contre la réforme des retraites. Selon le ministre de l’Intérieur, 457 interpellations et 441 policiers ont été blessés dans tout le pays, ce jeudi, lors du 9e acte de la contestation. Une situation provoquée par un responsable. « C’est la bordélisation souhaitée par l’extrême-gauche et l’ultra-gauche qui a organisé, ici un appel à brûler des bâtiments publics ; là des appels aux meurtres contre les policiers et les gendarmes. Nous avons pu documenter que l’ultra-gauche est derrière une grande partie des manifestations violentes », a lâché Gérald Darmanin, ce jeudi soir, lors d’une visite à la préfecture du Gard.

Une accusation que le patron de la section du PCF de Nîmes a balayée d’un revers de main. « Je ne considère pas le Parti communiste comme un parti d’extrême-gauche, répond sur France Bleu Gard Lozère, ce vendredi matin, Denis Lanoy. Ceux qui sont dans une volonté de détruire un modèle social, ce sont Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, pas nous. » Le patron des Communistes nîmois appelle à poursuivre la mobilisation, ce week-end, dans le sillage de l’intersyndicale qui plaide pour des actions locales, avant la prochaine grande journée d’action, le mardi 28 mars.

