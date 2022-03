Violences dans le quartier du Mail : "quarante policiers sont venus en renfort" détaille le maire de Chenôve

Après plusieurs nuits de violences urbaines et l'agression d'un policier dans le quartier du Mail, à Chenôve, en Côte-D'Or, le calme est revenu. Le maire, Thierry Falconnet, était l'invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi. Il a détaillé les mesures en place et celles qu'il faudrait instaurer.

À Chenôve, un CRS grièvement blessé à un poignet et à une jambe après de nouveaux heurts avec des jeunes dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a été renversé par un garçon de 18 ans qui l'a percuté avec son scooter, alors que le policier tentait d'arrêter un rodéo sauvage. Le fonctionnaire s'est vu prescrire une Interruption Temporaire de Travail de 45 jours. Plusieurs véhicules ont également été incendiés ce soir là et les soirs suivants. En tout, "en trois nuits, quinze voitures ont brûlé" a confirmé Thierry Falconnet ce vendredi sur France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Des renforts policiers devaient arriver il y a un an*, où en est-on aujourd'hui ?

Thierry Falconnet : Les renforts policiers sont arrivés sur la circonscription de Dijon, donc ils viennent bien évidemment renforcer l'effectif global des dix policiers du commissariat de la place Suquet. Ce commissariat intervient sur Chenôve, puisque, si nous avons un commissariat divisionnaire à Chenôve, il n'est pas opérationnel sur le territoire. Nous avons eu à déplorer, effectivement, ces derniers jours, de nouveaux actes de violence suite à l'interpellation d'un individu qui faisait du rodéo. Il y a eu plusieurs voitures brûlées. Actuellement, nous sommes à 15 voitures brûlées sur trois nuits.

Dans le cadre du dispositif "Quartier de Reconquête Républicaine", auquel appartient le quartier du Mail depuis 2021.

Quelles décisions avez-vous prises ?

Thierry Falconnet : dès le mercredi matin, (puisque les faits ont démarré dans la nuit de mardi à mercredi), je me suis entretenu avec le préfet et avec le directeur départemental de la Sécurité publique. Bien évidemment, j'ai demandé des renforts de police pour pour ces prochains jours et je suis allé saluer les compagnies républicaines de sécurité qui étaient présentes sur Chenôve avec monsieur le préfet hier soir [jeudi soir NDLR].

Quand vous demandez des renforts de policiers supplémentaires, combien de policiers peuvent arriver et combien de temps ça prend ?

Thierry Falconnet : Écoutez, là, ça a été très rapide et je dois saluer la réactivité du préfet puisque la demande a été faite mardi matin et les policiers sont arrivés mardi soir. Mais ce sont des forces qui sont là pour quelque temps, qui sont stationnées sur l'agglomération. Ce sont 40 fonctionnaires de police, compagnies républicaines de sécurité.

Est-ce que c'est suffisant pour mettre fin à ces incivilités ? On a l'impression qu'on n'en sort pas.

Thierry Falconnet : À Chenôve, il faudrait une présence de police plus régulière, une police de proximité. C'est d'ailleurs ce que propose la candidate que je soutiens, Anne Hidalgo : le retour à une police dans les quartiers qui connaissent parfaitement bien la population.

C'est la police de proximité de Lionel Jospin à l'époque ?

Thierry Falconnet : Oui, avec des moyens supplémentaires. Et puis, c'est aussi l'élargissement des compétences des polices municipales puisque, par exemple, à Chenôve, un effort conséquent est fait en matière de recrutement. Nous sommes passés de cinq policiers municipaux à neuf, pour aller jusqu'à douze.

Thierry Falconnet, le maire de Chenove, était l'invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi 11 mars. Nous l'avons interrogé sur les plaintes pour harcèlement moral et agression sexuelle qui ont été déposées contre lui par deux anciennes salariées de la mairie de Chenôve, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la métropole dijonnaise et sur les difficultés du Parti Socialiste dans la course à la présidentielle.

Retrouvez l'intégralité de son interview ici :