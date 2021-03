Violences entre jeunes : "les pouvoirs publics ont failli", selon le candidat EELV à la présidence d'IDF

Après la mort de trois adolescents en une semaine dans la région, dont deux en Essonne en deux jours, le gouvernement demande aux préfets d'établir un diagnostic de la situation après avoir annoncé des renforts de police. "Des renforts ponctuels" loin d'être suffisants pour Julien Bayou, candidat EELV pour la présidence de la région Ile-de-France pour qui "les pouvoirs publics ont failli".

"Nous réclamons des moyens humains. La police nationale est en sous effectif chronique. Il y a eu 13.000 suppressions de postes sous le mandat de Nicolas Sarkozy, quand Valérie Pécresse était ministre".

Julien Bayou souhaite aussi "le retour de la police de proximité et du plan Borloo", et propose de "soutenir les initiatives économiques dans des territoires délaissés. La sécurité fait partie de cet objectif d'une région apaisée et elle ne peut pas être réservée aux quartiers les plus chics de Paris."

Priorité aux transports du quotidien

Sur France Bleu Paris, Julien Bayou a aussi présenté les premières pistes de son plan transport pour la région qu'il présentera en détail fin mars. L'écologiste candidat à la présidence de la Région, veut stopper le projet de gare de métro 17 dans le triangle de Gonesse (Val d'Oise). Avec l'abandon du méga-complexe Europacity, ce projet est jugé obsolète par le conseiller régional, avec une gare au milieu des champs. "Nous voulons préserver les 300 hectares de terres agricoles de Gonesse, parmi les terres agricoles les plus riches d'Ile-de-France. Et cet endroit est inhabitable".

La priorité et l'urgence pour Julien Bayou est d'investir dans les transports du quotidien. "Un enjeu de dignité, d'égalité territoriale". Julien Bayou veut "prioriser la ligne 15 et 16 qui desservent des territoires enclavés comme Clichy-sous-Bois", plutôt que la ligne 17. "Et pourquoi pas relançons l'étude sur le doublement du tunnel des Halles, abandonné en 2003. C'est un nœud dans notre région qui limite le nombre de RER B et D qui peuvent passer".

Julien Bayou réclame enfin"plus de sécurité dans les transports" avec davantage de moyens humains notamment pour la tranquillité des femmes "massivement harcelées".