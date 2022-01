Violences intra-familiales : la ministre Marlène Schiappa en visite à Dijon vendredi

Une mois après sa visite sur le thème de l'Islam radical, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa sera de nouveau à Dijon, vendredi 14 janvier 2022. Elle vient aborder le dispositif de lutte contre les violences intra-familiales, et signer l'arrivée d'une nouvelle "intervenante sociale en commissariat et gendarmerie". L'intervenante sociale a pour rôle d'accueillir les victimes, de les aider dans leurs démarches et de faire le lien entre les victimes et les forces de l'ordre. Marlène Schiappa animera également une table ronde autour des violences sexuelles et sexistes, en présence d'associations et d'élus, rencontrera le maire de Dijon, François Rebsamen et visitera un commissariat.