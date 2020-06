Violences policières: "Ça n'existe pas en France" selon Christian Jacob, "une réalité" pour Jean-Luc Mélenchon

Après des défilés dans de nombreuses villes françaises contre le racisme et les violences policières, plusieurs personnalités politiques s'expriment sur le sujet ce dimanche. Parmi elles, le président des Républicains, Christian Jacob, qui dit apporter son "soutien aux forces de sécurité". Sur le plateau du "Grand Rendez-vous" (Europe 1/Cnews/Les Echos), il a affirmé que "des violences policières en France, c'est un mensonge, ça n'existe pas, on a vu des violences de manifestants mais jamais de violences policières en France".

Il y a du racisme en France contre lequel il faut lutter, mais on n'a pas une police raciste en France, ça n'existe pas. - Christian Jacob

Le patron des Républicains s'est également dit "profondément choqué par les slogans, la police traitée de raciste et les policiers noirs de vendus par de prétendus manifestants antiracistes" dans les cortèges. "S'il y a eu dérapage (d'un policier), la justice est saisie, les sanctions tomberont. Mais on assiste à un amalgame invraisemblable", a souligné Christian Jacob. Il a aussi dénoncé le "silence assourdissant du président de la République et du Premier ministre, au moment où la police nationale est humiliée" et où "on a entendu des gens appeler à la révolution et prendre les armes".

"Les bavures doivent être systématiquement sanctionnées"

De son côté, Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, a affirmé que "il n'y a ni racisme d'État, ni violences policières d'un bloc". Selon lui, "il peut y avoir des débordements, des bavures. Ils doivent être systématiquement condamnés".

Sur franceinfo et France Inter, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts, a lui estimé ce dimanche que "souvent, malheureusement, on ne cherche pas les responsables [de violences policières], et on n'a pas le sentiment qu'il y ait une sanction". Pour Julien Bayou, "le président Emmanuel Macron devrait avoir une parole et reconnaître ces faits de violence".

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a dénoncé samedi le comportement "indigne" des syndicats de police. Et ce dimanche, au micro de BFM, leader de la France insoumise a expliqué qu'il ne s'agit pas "de dire qu'il y a une police ou un État raciste. Mais il y a une proportion significative de la police qui a glissé dans cette attitude".

Il faut cesser le déni, la violence policière est une réalité. - Jean-Luc Mélenchon

Les policiers sont tenus par "un devoir d'exemplarité"

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT a lui réagi ce dimanche sur franceinfo à la diffusion de messages racistes par des policiers sur Facebook. Frédéric Potier attend "des sanctions exemplaires" contre les policiers identifiés. Selon le délégué interministériel, "quand on est fonctionnaire, quel que soit son niveau, quel que soit son grade, on représente la République, on représente l'État et on a donc un devoir d'exemplarité".