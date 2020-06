Violences policières : "Les forces de l'ordre sont à l'image de la société française " pour Kofi Yamgnane

Le poing levé, le genou à terre. Plus de 23 000 personnes ont manifesté samedi dans toute la France pour dénoncer les violences policières et le racisme dans la police. A Rennes, plus d'un millier de personnes s'est rassemblé sur l'esplanade Charles de Gaulle pour notamment réclamer la vérité sur la mort de Babacar Gueye.

Le racisme est latent et il est partout", Kofi Yamgnane

Parmi les personnalités françaises, les voix s'élèvent de plus en plus ces derniers jours. En Bretagne, le Finistérien d'origine togolaise, Kofi Yamgnane, ancien secrétaire d'Etat, ancien député, connu également pour avoir été le premier maire noir en Bretagne en 1989, dénonce lui aussi sur France Bleu Armorique le racisme d'une partie de la police. Mais il se refuse à généraliser cela à l'ensemble de la profession.

"Les forces de l'ordre ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes et des femmes qui sortent de la société française et qui se conduisent comme des français ordinaires" analyse Kofi Yamgnane. Pour l'homme politique, les corporations des forces de l'ordre n'échappent pas à cette plaie française :"Le racisme est latent et il est partout, chez les ouvriers, chez les cadres, chez les enseignants, chez les juges", ajoute l'ancien secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à l'Intégration.

"Le racisme est partout" pour Kofi Yamgnane Copier

Ne pas généraliser à l'ensemble de la profession

Les récentes manifestations liées à la mort de George Foyd, cet homme noir tué par la police américaine le 25 mai dernier, ont donné un second souffle à la lutte contre les violences policières en France. Si Kofi Yamgnane soutient ces rassemblements, il se refuse à accuser de raciste la police dans son ensemble.

L'ancien maire de Saint-Coulitz (Finistère) préfère réclamer une refonte du système, du recrutement jusqu'à la formation :"Ils ont le droit d'user de la violence légitime, c'est pour cela qu'ils doivent avoir une formation spécifique, tournée vers l'humain. Voir un policier à genou sur la gorge d'un homme, qui lui dit en chuchotant "je ne peux plus respirer", et qui force davantage, ce n'est pas possible. C'est un meurtre raciste".

"C'est le système qu'il faut réformer" pour Kofi Ymagnane Copier

Plus que ces violences policières, pour l'homme politique breton c'est l'impunité de ces agissements qui est insupportable :"Les policiers qui ne sont pas d'accord avec les violences de leurs collègues ne peuvent rien dire, sinon ils risquent leur carrière. Le pire c'est cette omerta, la loi du silence".

La volonté de Christophe Castaner de punir systématiquement tous propos ou acte raciste ? "Un début de solution" pour Kofi Yamgnane, mais pas suffisant :"_Il faut les former correctement. En sanctionner deux ou trois ne réglera pas le problème, les autres continueront_."