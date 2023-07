Violences urbaines : "La première réponse, c'est l'ordre, le calme, la concorde", selon Emmanuel Macron à Pau

"Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation", a souligné Emmanuel Macron ce jeudi à Pau. "Donc on doit continuer de travailler. D’abord la première réponse, c’est l’ordre, le calme. C'est la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes." "Il faut plus d'audace et plus de détermination" en réponse aux violences urbaines de ces derniers jours, a encore déclaré le président de la République. "Nous allons construire des décisions profondes dans les prochaines semaines."

ⓘ Publicité

"La réponse française, il faut la retisser"

Emmanuel Macron a poursuivi, en s'adressant à la quarantaine d'élus locaux présents ce jeudi matin à une réunion dans l'hôtel de Ville de Pau : "J’ai besoin de vous. La réponse française il faut la retisser. La réponse à ce que nous venons de vivre, c’est de réussir pas par des mots par un travail de chaque jour. Il faut rebâtir avec beaucoup de force et détermination. C’est ça le message de Pau."

Emmanuel Macron a débuté sa visite à Pau par un petit-déjeuner avec le maire de la ville, François Bayrou. Il a ensuite poursuivi par une réunion avec 42 élus locaux, dont le président du département Jean-Jacques Lasserre, les députés et sénateurs Jean-Paul MatteÏ, Josy Poueyto, Laurence Fareng, Max Brisson ou encore Denise Saint Pe. Les élus de la ville de Pau étaient également conviés, ainsi que les maires d'une dizaine d'agglomérations comme Gan, Bizanos ou Laroin.

La suite de la journée sur l'étape du Tour de France

En fin de matinée, le président de la République doit partir suivre la sixième étape du Tour de France qui s'élancera de Tarbes. Il sera également présent à l'arrivée à Cauterets Cambasque. Selon l'Elysée, il compte "saluer les coureurs, les organisateurs et l'ensemble des services publics mobilisés pour permettre le déroulement de cet événement majeur de notre patrimoine sportif et culturel". Il montera comme d'habitude dans le véhicule du directeur de la compétition, Christian Prudhomme, pour suivre le circuit,

Les images de la visite