Violences urbaines : le maire de Belfort "déçu" par sa rencontre avec Emmanuel Macron

Trois maires du Nord-Franche-Comté étaient reçus à l'Élysée ce mardi midi, après cette semaine de violences urbaines. La maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, le maire de Valentigney, Philippe Gautier et le maire de Belfort, Damien Meslot, ont répondu positivement à l'invitation du président de la République. Emmanuel Macron recevait plus de 200 maires, dont les communes ont été touchées par des dégradations depuis la mort du jeune Nahel à Nanterre. Le maire LR de Belfort revient sur cette réunion au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.

Qu'est-ce qu'il s'est dit pendant cette réception à l'Élysée ?

Et bien pas grand chose. Il y a eu un mot introductif, où il nous a dit combien il comptait sur les maires. Il y a ensuite eu beaucoup de prises de paroles des maires. On a eu l'impression que le président de la République était un peu en état de sidération, qu'il était un peu perdu et que finalement ce grand rassemblement n'était pas là pour résoudre les problèmes mais plutôt pour faire une opération de communication. Je dois vous dire que j'en reviens un peu déçu.

Cette réception des maires, c'est tout de même un geste qui compte ?

Le geste est intéressant. Mais ce que nous attendions, nous les maires, c'était des mesures fortes. On a l'impression que dès qu'il y a un problème, que ce soit les gilets jaunes ou les émeutes urbaines, le président de la République organise une grand-messe, il écoute et après il ne se passe plus rien. On a l'impression que rien n'évolue. J'espère donc qu'à la suite de cette rencontre il y a aura des annonces, parce que ce qu'il s'est passé cette semaine est extrêmement grave.

Qu'attendez-vous concrètement comme mesures ?

Déjà des mesures en matière de sécurité. Je pense qu'il faut élargir les pouvoir des polices municipales. On l'a vu dans plusieurs villes, c'est la police municipale qui parfois a pu empêcher des dégradations. À Belfort, elle a été très active aux côtés des forces de police. Il faut également œuvrer pour donner la possibilité à ceux qui veulent s'en sortir, de s'en sortir. Il y a beaucoup de jeunes bien dans nos quartiers. Vous savez, à Belfort dans le quartier des Résidences [quartier principalement concerné par les dégradations à Belfort, ndlr], il n'y a que trente ou quarante jeunes qui ont créé des problèmes. Sur 10.000 habitants. Donc il ne faut pas généraliser.