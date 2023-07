Violences urbaines : le projet de loi "d'accélération de la reconstruction" présenté en Conseil des ministres

Emmanuel Macron avait promis une "loi d'urgence" , pour accélérer la reconstruction après les émeutes qui ont éclaté suite à la mort de Nahel , le 27 juin dernier à Nanterre. Le président de la République l'avait annoncé devant plus de 300 maires victimes des dégradations et réunis à l'Elysée le 4 juillet dernier. La promesse est tenue. Ce jeudi, le projet de loi "d'accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés" est présenté en Conseil des ministres. Il doit être ensuite examiné au Parlement la semaine du 17 juillet.

L'objectif est de réduire les délais de réparations

Ce texte vient compléter une circulaire, déjà prise par le gouvernement, pour faciliter les réparations. Le projet de loi comporte quatre articles, qui ont tous l'objectif d'accélérer les travaux, en autorisant l'exécutif à prendre des ordonnances et ainsi mettre en place des "dérogations" pour les collectivités et les mairies.

Les collectivités et les mairies pourront notamment accélérer les procédures d'appels d'offre, pour trouver des entreprises rapidement et commencer les travaux au plus vite. Ces démarchent prennent d'habitude des mois, surtout si les bâtiments sont classés aux monuments historiques. Les collectivités auront aussi plus de liberté dans le financement de ces réparations : elles ne seront plus obligées de débourser un montant minimum du budget.

300 commissariats et gendarmeries vandalisés, une dizaine d'école détruites

Un autre article autorise enfin le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour "accélérer le traitement de copropriétés dégradées", notamment en "adaptant les procédures d'expropriations".

L'exécutif veut faire vite, car les dégâts sont importants. 300 commissariats et gendarmeries ont été vandalisés dans tout le pays, une dizaine d'école ont été partiellement ou entièrement détruites, et 80 bureaux de postes ont aussi été visés. En tout, les dégâts sont estimés à 650 millions d'euros par les assureurs , en prenant en compte les commerces et les habitations de particuliers.