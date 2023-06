Violences urbaines : “toutes les violences sont condamnables” - Arthur Delaporte, député PS du Calvados

La nuit de jeudi à vendredi a encore été émaillée de violences dans certains quartiers de l’agglomération caennaise. Certains secteurs de tensions (Hérouville-Saint-Clair, moitié Est de Caen) se situent dans la circonscription d’Arthur Delaporte. Le député socialiste lance un appel au calme pour sortir de la crise puis un appel à une réflexion sur la loi de 2017 qui encadre l’usage de l’arme pour les policiers.

France Bleu : une nouvelle nuit marquée par les violences. Comment s'en sortir ?

Arthur Delaporte : Pour sortir de cette crise il faut des paroles publiques fortes. Moi, d'une part, j’ai une profonde indignation et une profonde colère quand je vois les images qui montrent les conditions dans lesquelles Nahel a été tué. J’ai une forme de compassion aussi à l'égard de sa famille. Mais d’autre part je condamne extrêmement fermement tout ce qui s'est passé depuis. Tous les actes de violences finalement, parce que ce n'est pas ça qui résoudra la situation, bien au contraire, ça l’empire.

Vous évoquez des paroles fortes pour sortir de la crise. Mais est-ce qu’une mesure type état d'urgence serait nécessaire ?

Moi je pense qu'il faut évidemment un dispositif de sécurité nécessaire, proportionné pour finalement mettre fin à cette situation. Protéger les bâtiments. On a vu dans certains endroits, par exemple Alençon, qu’avec la présence policière il est possible de sécuriser les habitants. C'est une question de moyens et d'intensité. Mais je pense que la question du couvre feu généralisé, de l'état d'urgence, c'est une forme d'assignation à résidence des habitants dans les quartiers. Et ce n'est pas ça qui permettra de répondre à un problème structurel bien plus grave, ni finalement d'apaiser. C'est pas en stigmatisant qu'on apaise.

Vous êtes membre de la coalition NUPES. Quand Jean-Luc Mélenchon dit “la police tue”. Vous partagez le propos ?

Les mots de Jean-Luc Mélenchon, quand il avait dit ça il y a un an, n'étaient pas adéquats, au sens où on ne peut pas dire que la police de manière générale, tue. Ce qui est vrai, en revanche, c'est le fait qu'en fait que la police a tué Nahel. Depuis un an, treize personnes sont mortes lors d'un délit de fuite. Ça, c'est quelque chose qui doit nous questionner parce que la France se singularise en Europe par un nombre de tirs mortels sur des délits de fuite.

Est-ce qu’il faut revoir cette loi de 2017 qui autorise un policier à utiliser son arme s’il estime qu’un fuyard représente un danger potentiel ?

Oui il faut revoir cette loi portée notamment par Bernard Cazeneuve dans le contexte des attentats, quand on peut avoir écrit des choses qui sont imprécises et floues. Il y a eu une interprétation trop extensive qui a pu donner lieu à un certain nombre d'actes qui ont amené à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Il ne faut pas abroger cette loi. Je pense qu'il faut éventuellement la revoir, la repréciser, parce qu'on a besoin d'un cadre légal sur l'usage des armes par les autorités. Mais évidemment qu'on ne peut pas tirer sur quelqu'un parce qu'il est susceptible de potentiellement, un jour ou même dix minutes plus tard, commettre quelque chose qui attenter à la vie des gens.