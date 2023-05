Vire : face à la grogne, Marc Andreu Sabater quitte l'un de ses mandats

Cette démission, demi-démission serait-on tenté de dire, mérite quelques explications : Vire Normandie regroupe huit anciennes communes qui ont chacune un maire délégué. Et c'est cette fonction que que quitte aujourd'hui Marc Andreu Sabater : "Cette décision fait suite à une période difficile de tension pour la collectivité. Il y a eu l'histoire du collège du Val de Vire , - élu au Département, le maire de Vire Normandie a d'abord été favorable à la fusion avec le collège Maupas, avant de se rétracter - il y a eu d'autres difficultés et on a beaucoup échangé avec les collègues de la majorité municipale. Une des idées qui a émergé assez rapidement pour essayer de faire en sorte qu'on puisse améliorer le mode de fonctionnement et apaiser un petit peu les esprits a été de distinguer les deux fonctions que je cumule aujourd'hui. Je pensais que c'était le bon moment de prendre cette décision pour qu'on puisse avancer ensemble et mener à bien notre projet jusqu'à la fin du mandat."

"On savait que la majorité était en train de tanguer"

Une tension évidente comme l'a constaté Pascal Martin, élu d'opposition : "on n'est pas très surpris parce qu'on savait que la majorité était en train de tanguer. On sentait que les choses n'allaient plus. Les gens sont très opposés les uns aux autres même s'ils font bonne figure en public. Je pense que c'est la suite de différentes affaires, celles du Val de Vire, notamment, avec des changements de position qui ont été mal compris et une impression de ne pas défendre réellement le territoire. Je pense que c'est ce qui a mis le feu aux poudres et on a maintenant des élus qui ne veulent plus se faire dicter ce qu'ils pensent."

Un nouveau maire délégué doit rapidement être élu

Cette décision est-elle à même d'apaiser définitivement les tensions ou, à terme, Marc Andreu Sabater est-il menacé à son poste de maire de Vire Normandie ? La réponse du principal intéressé : "si les élus me le demandent, mais ce n'est pas le cas, je partirais bien évidemment, mais le sujet n'a pas été mis sur la table. On a simplement parlé de distinguer les deux fonctions. Donc on met en œuvre, à travers ma décision, cette proposition qui avait d'ailleurs été assez largement validée."

Le conseil municipal doit désormais rapidement se réunir pour élire le nouveau maire délégué de Vire au sein de la commune nouvelle de Vire Normandie.