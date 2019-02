Virginie Calmels : "J'ai toujours aimé Bordeaux, c'est peut-être Bordeaux qui ne m'a jamais aimée"

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : C’est la fin de votre aventure politique, une sorte de greffe qui n’a pas pris ?

Virginie Calmels : C’est le résultat d’une succession d’événements. D’abord, je vivais l’engagement politique comme une mission, non pas comme un métier. De ce point de vue-là, il était tout à fait normal de ne pas imaginer une carrière politique ad vitam. Je préfère le voyage à la destination. Lorsque j’ai accepté la demande d’Alain Juppé, de me mettre au service des bordelais et bordelaises dans la ville où je suis née, […] je ne savais absolument pas où ça allait m’entraîner. J’ai préféré accepter, pour ne pas avoir de regrets. Aujourd’hui, je n’ai aucun regret et je suis ravie de cette expérience.

Je pense que j’ai apporté pas mal de choses à cette ville, 30 000 emplois créés. J’ai contribué à l’implantation d’entreprises comme Betclic, Ubisoft, etc. Donc je pense que c’est une satisfaction personnelle, d’avoir été utile. J’étais là pour me mettre « au service » [des bordelais], pas pour faire une grande carrière politique.

On vous voyait comme la dauphine. Le départ d’Alain Juppé aurait dû être votre moment. Vous auriez peut-être été maire de Bordeaux ?

Dès 2017, j’avais pris la décision de ne pas me présenter à la mairie de Bordeaux en 2020. J’étais présentée comme la dauphine à un moment où Alain Juppé était potentiellement Président de la République. Rien ne s’est passé comme prévu. A l’issu des présidentielles de 2017, ma vie personnelle était à Paris et non pas à Bordeaux à temps plein. Donc il est tout naturel que je continue mon engagement politique ailleurs qu’à Bordeaux, par le biais de mon mouvement Droit'Lib (club de réflexion qu’elle a créé) et que je revienne à mon métier initial, de cheffe d’entreprise. Ça ne devrait pas autant surprendre.

Je pense qu’il faut davantage de ponts entre le public et le privé, entre l’engagement citoyen et la vie dans des groupes privés. Cinq ans, c’est une belle durée pour faire des actions concrètes. Je suis plutôt fière des résultats. Aujourd’hui, je donne la priorité à ma vie personnelle, […] donc mon temps est avant tout basé à Paris.

En avez-vous eu assez de prendre des coups, c’est ce que vous dites. A un moment, ça a été la goutte d’eau, certains vous ont accusé d’être une traitre ?

Alain Juppé m’a toujours remerciée de ce que je faisais ici, salué ma loyauté et ma droiture. J’ai été fidèle à mes convictions. Ca a peut–être été mal compris, je l’ai peut-être mal expliqué. Pour moi, ma conviction était de soutenir la famille de la droite. Alain Juppé perdant la primaire, il me paraissait normal de soutenir celui qui l’avait gagnée. Je suis restée dans mon camp, je ne suis pas allée chez les macronistes. Au contraire, je pense que j’ai fait preuve d’une grande constance par rapport à mes idées et à Alain Juppé. D’ailleurs, il aurait pu être le « plan B » à un moment donné pour être le président de la France.

Bien sûr, j’ai pris de nombreux coups, parce que je suis arrivée très vite, très haut [là où] il y a peu de femmes. J’ai été très visible, ce qui a probablement suscité beaucoup de jalousies. C’est la règle en politique. Pour beaucoup, il faut faire tomber le maximum de quilles pour être la dernière debout. Je viens d’un monde qui est la méritocratie où on essaie d’être le meilleur et non pas de tuer les autres.

La suite, à Bordeaux, comment voyez-vous les choses ? La ville va-t-elle se contenter d’un élu local ou a-t-elle besoin d’avoir un candidat d’envergure, ex-premier ministre, par exemple ?

Bordeaux a eu des maires emblématiques. C’est évidemment une ville qui va être convoitée en 2020. Probablement par la République en Marche (LREM), qui pourrait sans doute faire de Bordeaux une prise de guerre. Je ne sais pas si ça passe par un parachutage, je ne connais pas assez bien les candidats éventuels de LREM en local. On verra bien. En tous cas, il ne faut pas l’exclure.