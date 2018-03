Après cinq années en politique, Virginie Calmels a décidé de se raconter. Son livre baptisé "J'assume" sort en librairie ce mercredi. La première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux y raconte son apprentissage du monde politique à marche forcée, depuis sa première rencontre avec Alain Juppé jusqu'à aujourd'hui, en passant par la campagne des municipales 2014, celle des Régionales 2015 pour lesquelles elle était la tête de liste de la droite en Nouvelle-Aquitaine, sans oublier la campagne des primaires et la Présidentielle 2017. Une expérience forte qui la voit aujourd'hui propulsée au poste de n°2 des Républicains derrière Laurent Wauquiez. Virginie Calmels se confie et n'hésite pas à égratigner ses détracteurs. C'est ce qui ressort en tous cas des extraits dévoilés avant la parution.

Venant d’un autre monde, personne ne m’a fait de cadeau.

Et des détracteurs, Virginie Calmels en a (beaucoup ?) au sein même de la mairie de Bordeaux et de Bordeaux Métropole où son style très direct a très vite fait des étincelles. Son livre ne va pas arranger les choses et risque de creuser un peu plus le fossé qui existe déjà entre Virginie Calmels et une bonne partie des élus à la ville et à la Métropole. Notamment avec le directeur de cabinet d'Alain Juppé Ludovic Martinez directement visé. Evoquant son arrivée sur la liste Juppé pour les municipales 2014, elle raconte : "Le secret avait été bien gardé. Même son directeur de cabinet, Ludovic Martinez, n’avait été informé que très peu de temps auparavant, et pour cause. En effet, ce dernier nourrissait en secret l’envie de figurer sur la liste pour s’engager éventuellement dans la succession d’Alain Juppé mais il était empêtré dans une « affaire » autour de « frais de bouche » lors de son passage en Lot-et-Garonne. Cette mauvaise histoire avait commencé à le menacer et contrariait ainsi son projet. Il sera d’ailleurs mis en examen quelques temps plus tard dans ce cadre (l’affaire devant passer devant le tribunal correctionnel en septembre 2017 a été renvoyée à une date ultérieure). Toutefois, son ambition personnelle demeurera et Alain Juppé me fera part début 2016 du souhait de Ludovic Martinez de figurer sur la liste en 2020, en très bonne place, ce qui me permettra, à cette occasion, de comprendre enfin les raisons de l’animosité manifestée à mon égard depuis le premier jour".

Ses adversaires dénonceront un manque d'humilité

Virginie Calmels reconnait "dénoter" dans le monde politique et même "désarçonner" ses nouveaux collègues. "Avec mon regard neuf,écrit-elle, je suis aussi celle qui découvre un monde où la loyauté est surtout un handicap et la trahison une vertu. Où la sincérité passe pour de la maladresse, et l’honnêteté intellectuelle pour de la bêtise... Venant d’un autre monde, personne ne m’a fait de cadeau... Avant même l’élection, à peine ai-je posé un orteil au palais Rohan, siège de la mairie de Bordeaux, que certains membres de l’équipe sortante d’Alain Juppé me jettent des regards obliques. Pour eux, je suis déjà « la femme à abattre » !" Mais ses adversaires iront certainement puiser dans ses écrits pour lui reprocher son manque d'humilité. Quand elle insiste sur le salaire à 7 chiffres qu'elle a abandonné pour venir à Bordeaux ou quand elle décrit la réaction de ses amis entrepreneurs quand elle leur a exposé son choix de s'engager en politique. "J’observe qu’une fois l’étonnement passé, raconte-t-elle, leur synthèse salue le courage que j’incarne à leurs yeux et manifeste leur respect face à ma décision. « La politique a besoin de gens comme toi ! Ce que tu fais, je ne le ferais pas, mais merci de le faire pour la France et pour les entrepreneurs ! » J’ai souvent entendu ces remarques qui sont du baume au cœur". Quand elle dit qu'elle a compris avant tout le monde qu'Alain Juppé risquait de perdre la primaire mais que personne ne l'a comprise. Ou quand elle raconte son pouvoir de persuasion face aux Cégétistes de Regaz capables d'envahir la salle de réunion avant de sortir en l'applaudissant.

Mes convictions n’ont pas changé.

Celle qui aime se faire appeler "la dame de faire" en profite aussi pour justifier son arrivée auprès de Laurent Wauquiez, a priori pas vraiment Juppé-compatible. "Je n’ai pas varié d’un iota. Mes convictions n’ont pas changé. Le procès en trahison ou en « retournement de veste » qu’on a pu me faire est parfaitement infondé mais participe à la machine de destruction chère à la vie politique qui s’attache à éradiquer tout ce qui est différent ou jugé menaçant. Il traduit bien par ailleurs à quel point on surfe sur les événements plutôt qu’on ne s’attache au fond. On élimine plutôt qu’on analyse et qu’on assimile. On caricature plutôt qu’on tente de comprendre".