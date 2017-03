Représentante d'Alain Juppé dans l'équipe de campagne, Virginie Calmels prend ses distances avec François Fillon

Mais l'adjointe d'Alain Juppé, visiblement gênée aux entournures ces derniers heures, ne quitte pas la campagne de François Fillon. Virginie Calmels estime qu'il n'y a plus de campagne sereine possible, mais elle en se garde bien de dire si elle démissionne à son tour ou pas.

Depuis ce jeudi, les juppéistes quittent les uns après les autres la campagne de François Fillon, estimant que le vainqueur de la primaire n'est plus en mesure de faire campagne sereinement. Dans ce contexte de défections en chaîne, la bordelaise Virginie Calmels faisait partie des derniers représentants du camp Juppé à ne pas avoir pris de position claire.

Une déclaration ambigüe

Dans un communiqué publié sur Twitter, elle assure vouloir donc clarifier sa position, elle qui avait lancé mi janvier son mouvement Droite Lib', au sein des Républicains, mouvement censé accompagner et soutenir la campagne de François Fillon. Dans ce communiqué, celle qui est aussi la compagne de Jérôme Chartier, l'un des plus fidèles lieutenant de François Fillon, estime que "le vainqueur de la Primaire n'est plus en mesure aujourd'hui de mener sereinement une campagne de terrain". Elle appelle également les 3 ténors du parti que sont "Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, à se réunir au plus vite, pour évoquer la situation".

A aucun moment en revanche, elle n'écrit clairement qu'elle souhaite dans ces conditions quitter l'équipe de campagne du candidat Fillon, comme l'ont fait par exemple hier d'autres juppéistes comme Gilles Boyer ou Edouard Philippe.

Un téléphone qui sonne dans le vide

Une ambiguité qu'elle refuse de lever ne décrochant plus son téléphone depuis 48 heures maintenant ou simplement pour indiquer qu'elle ne souhaite pas s'expliquer pour l'instant.