Visé par un photomontage raciste, le responsable des Jeunes Républicains 35 dénonce des propos "nauséabonds"

Victime, comme certains autres membres du parti LR, d'images et de propos racistes, le responsable des Jeunes avec Barnier et responsable départemental des Jeunes Républicains en Ille-et-Vilaine se dit estomaqué par des propos "avilissants" tenus par des anonymes sur Instagram.

"Os dans le nez", "ressemble à Kirikou", "aime bien prendre sa douche avec son cousin" ; ce sont des propos très explicitement racistes contre les soutiens de candidats LR à l'investiture du parti qui ont été proférés, samedi 20 novembre sur une "story" du réseau social Instagram, alors que se réunissait le conseil national au palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Parmi les victimes de ces propos racistes, apparaissant sur des photomontages ou des images des personnalités, Victor Bonnin, le responsable départemental des Jeunes Républicains en Ille-et-Vilaine, également responsable des Jeunes avec Barnier. Il se dit estomaqué par les propos "dégradants" et "avilissants" dont il est victime.

Des propos "nauséabonds"

Des propos "aussi dégradants, aussi avilissants", Victor Bonnin n'avait "jamais" connu cela. Visé par une story, apparue sur Instagram pendant la réunion du parti LR ce weekend en région parisienne, le Breton n'en revient toujours pas. "On a été identifiés, avec d'autres jeunes", raconte-t-il, "et on reçoit une notification, de la même story. C'est vrai qu'au début, je me dis, je laisse passer", se souvient Victor Bonnin. Mais avec le recul, la journée qui passe, on s'est dit qu'on ne pouvait pas. Tout le monde l'a vue, ça bruissait, les gens en parlaient." Ils décident donc de "communiquer dessus", et de dénoncer ces propos sur les réseaux sociaux, Twitter en tête.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai été très touché des soutiens que j'ai pu recevoir et que les jeunes en cause par sa publication ont pu recevoir, de tous les candidats au congrès, de membres de la majorité présidentielle. J'ai envie de les remercier. Mais ne sont pas des propos qui sont admissibles. Il y a des choses sur lesquelles on doit rester intransigeants", explique Victor Bonnin, qui garde un goût très amer de cette publication. "Beaucoup de dégoût de voir, encore cela dans la classe politique, aujourd'hui, en 2021", résume-t-il. "C'est décevant d'avoir une teneur des propos qui sont encore aussi nauséabonds. Cela fait référence à ma couleur de peau et mes origines, et on tire des propos graveleux, des propos authentiquement racistes."

Le responsable des Jeunes Républicains en Ille-et-Vilaine envisage de porter plainte. Il prévoit, confie-t-il, de se coordonner avec les autres membres du parti comme Elie Revah, responsable des Jeunes avec Bertrand, Alexandre Saradjian, responsable des jeunes avec Ciotti, ou Jens Villumsen, des Jeunes avec Pécresse, visés par les mêmes types de propos, antisémites, islamophobes, ou racistes.