Visé par une plainte pour corruption, le maire de Thionville crie à la calomnie

La fin de campagne est plutôt houleuse à Thionville. À quelques jours du premier tour des municipales, le Républicain Lorrain a annoncé cette semaine l'existence d'une plainte déposée contre X par le promoteur Duho Immobilier visant notamment la municipalité, accusée de favoritisme sur la vente de terrains communaux.

Agacé par cette attaque qu'il qualifie de "fantaisiste", Pierre Cuny s'est défendu mardi matin. "Il n'y a aucun favoritisme, tout est lié à la délibération du conseil municipal, il n'y a eu aucune vente en-dessous du prix du domaine si ce n'est pour l'association Athènes à titre caritatif - la seule que j'ai autorisée -, pour le reste tout est conforme, point !" Le maire sortant a présenté à cette occasion plusieurs documents (consultables ci-dessous) listant l'ensemble des ventes de terrain attribuées à des promoteurs immobilier, "afin de voir qu'il n'y a aucun monopole" commente le maire.

Cette polémique a semble-t-il marqué l'élu et son équipe. "Sortir un dossier une semaine avant les municipales, ça ne trompe personne" affirme le maire, je suis prêt à répondre, à débattre, à m'opposer à un concurrent, mais pas ça ! Ça n'a aucun sens. Francis Bacon disait "calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose", d'autres et notamment monsieur Goebbels en ont fait un adage et on sait ce que ça a donné, je pense qu'il faut arrêter. Me retrouver là, à devoir justifier des choses évidentes ou injustifiables, ça me marque profondément."

La mairie de Thionville a décidé de porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. De son côté, l'ancien maire et candidat Bertrand Mertz n'a "rien a dire" sur le fond du dossier mais il estime que Pierre Cuny s'est "probablement" mis en danger, "en ne créant pas les conditions de transparence suffisantes", que lui-même estime avoir mis en oeuvre sous sa mandature.