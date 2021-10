Visite d'Emmanuel Macron à Gray : rendez vous pris pour 2022

C'est l'histoire d'une rencontre qui n'était pas prévue dans le protocole de visite ce lundi en Haute-Saône du président de la république. Emmanuel Macron a rencontré les salariés de l'entreprise JG Aviation.

JG Aviation à Gray est le site européen de référence pour les avions Pilatus, c'est le seul centre de maintenance en France pour les avions du constructeur Suisse. Des travaux d'extension sont en cours, la surface des hangars est doublée pour accueillir des avions plus gros. A terme le site va passer de 25 à 50 salariés.

Une salle d'accueil pour Emmanuel Macron

Lorsque les services de l'Elysée et de la préfecture de Haute-Saône ont préparé la visite du président de la république, il fallu trouver une salle pour l'accueillir à sa descente de l'hélicoptère, puis de nouveau avant son départ pour une collation. Sollicité, le patron de l'entreprise JG Aviation a donc mis à disposition du staff une salle.

Cela devait juste être une salle pour un accueil rapide, mais avant de se rendre sur le site de la SPA Emmanuel Macron intrigué par cette entreprise pose des questions à Gilbert Salfati. Le temps presse, la visite présidentielle est chronométrée, Emmanuel Macron promet au retour de passer un petit moment et rencontrer les salariés.

Comme convenu, après la visite de la SPA, Emmanuel Macron et Julien Denormandie font une petite halte dans cette salle avant de repartir pour Paris. La suite c'est Gilbert Salfati le directeur général de JG Aviation qui nous la raconte.

"Quand il est revenu, il m'avait dit : on va faire avec le personnel. Donc on a fait les photos et on a discuté avec lui. C'était très ouvert pour tout le monde. L'ensemble du personnel a beaucoup apprécié l'aisance du président et la sympathie qu'il a développée avec tout le monde et l'intérêt qu'il a montré pour une activité un peu atypique en Haute-Saône".

Sur le site, le président a remarqué les travaux en cours, avec un doublement de la surface des ateliers pour accueillir les avions. Une entreprise en pleine expansion qui d'ici deux à trois ans prévoit de passer de 25 à 50 personnes.

Une promesse de revenir en septembre 2022

Cette information de développement de l'entreprise, Emmanuel Macron l'avait à son retour sur le site en revenant de la SPA, son entourage avait pris des informations sur JG Aviation auprès des élus locaux, et Emmanuel Macron connaissait le dossier, ce qui a surpris Gilbert Salfati.

"La première chose qu'il m'a dit alors : bientôt 50 personnes. Du coup j'étais un peu décontenancé que ce soit lui qui m'annonce que les prévisions étaient là. Alors comme dans un un match de tennis, je lui ai renvoyé la balle en lui disant :

Écoutez, monsieur le président, le mois de septembre 2022 verra l'inauguration de toutes les installations que nous avons faites. Donc j'espère que le président de la République viendra à notre inauguration, et il m'a promis qu'il viendrait à l'inauguration".

Gilbert Salfati poursuit : "Il m'a dit : j'ai quelques étapes à faire avant, mais je lui ai dit les étapes, vous allez les surmonter très rapidement. Il m'a dit donc le 22 septembre 2022, je ferai mon possible pour être auprès de vous".