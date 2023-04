Visite d'Emmanuel Macron à Vendôme : un référé en justice à Orléans contre l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher

Ce mardi 25 avril, une audience est programmée devant le tribunal administratif d'Orléans pour examiner l'arrêté pris la veille par le préfect du Loir-et-Cher, instaurant "un périmètre de protection" autour des lieux dans lesquels doit se rendre Emmanuel Macron à Vendôme. Un référé-liberté déposé par l'association de défenses des libertés constitutionnelles, la ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France.

Cet arrêté du préfet du Loir-et-Cher, publié le lundi 24 avril dans la soirée réglemente l'accès et la circulation des personnes dans un large périmètre autour de la Maison de santé pluridisciplinaire où doit se rendre le président de la République. Il prévoit un filtrage systématique et "des contrôles d'identité, des palpages, une fouille des bagages", "aux fins de prévention d'un acte terroriste".

La loi anti-terroriste détournée, selon les associations

Et c'est bien sur ce point que les associations contestent l'arrêté, qui par ailleurs interdit "les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs", ainsi que "les dispositifs sonores amplificateurs de bruit". On pense bien sûr aux casseroles que les manifestants mobilisés contre la réforme des retraites font retentir à chaque visite présidentielle depuis la validation de la loi par le conseil constitutionnel.

Selon les associations qui ont déposé ce référé-liberté devant le tribunal administratif d'Orléans, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher "est un détournement de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme" adoptée en octobre 2017. Selon eux cette loi ne peut pas être utilisée pour des motifs d'ordre public. Ce sera tout l'enjeu de l'audience ce mardi 25 avril.

Le jeudi 20 avril dernier, elles avaient également saisi la justice pour un arrêté similaire pris par le préfet de l'Hérault. "Mais le tribunal nous a dit qu'il n'avait pas le temps de juger, vus les délais" raconte Maître Jean-Baptiste Soufron, avocat de l'association pour la défense des libertés constitutionnelles. "Donc cette fois on a déposé notre recours dès que l'arrêté est sorti, tard hier soir, pour qu'il soit effectivement examiné". L'audience, malgré tout, se tient au moment même où le Président de la République débute sa visite à Vendôme.