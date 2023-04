Visite d'Emmanuel Macron au collège de Ganges, dans l'Hérault, pour une journée consacrée à l'école

Le président de la République était en déplacement dans le Bas-Rhin mercredi. Il se rend ce jeudi à Ganges, dans l’Hérault, pour une journée consacrée à l'école, accompagné du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye et de la secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.

Lors de son discours télévisé aux Français, le 17 avril, Emmanuel Macron a redit "son engagement de changer notre école". Il a rappelé "l’importance fondamentale de l’Éducation nationale, pilier de notre pacte républicain, garant de la lutte contre les inégalités et le déterminisme, condition du progrès pour mieux vivre." Selon plusieurs sources macronistes, il pourrait, à l'occasion de cette visite au collège Louise Michel de Ganges, faire des annonces sur la rémunération des enseignants.

Le président de la République devrait évoquer trois axes pour poursuivre la transformation de l’école publique : redonner confiance aux parents, mener une politique ambitieuse pour l’excellence des élèves et enfin, assurer une meilleure reconnaissance aux enseignants.

Déroulé prévisionnel :

11h15 - Arrivée du président de la République et présentation du collège Louise Michel de Ganges.

11h45 - Échanges avec des professeurs, des élèves et des parents d’élèves.

Emmanuel Macron souhaite renouer avec le terrain après son allocution censée tourner la page de la crise des retraites. Plusieurs syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur intention de manifester à Ganges.