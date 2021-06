Visite d'Emmanuel Macron dans le Lot : "Il ne faut pas s'apitoyer sur la ruralité", dit le maire de Martel

Le président de la République se déplace est dans le Lot mercredi 2 et jeudi 3 juin, pour une visite sur le thème du tourisme. Il se rendra à Saint-Cirq-Lapopie et Martel, et rencontrera les élus du département à Cahors.

Le chef d'Etat sera dans le Lot pendant deux jours. Emmanuel Macron dédie sa visite, ce mercredi 2 juin et jeudi 3 juin au tourisme. Il sera dans un premier temps à Saint-Cirq-Lapopie. Il passera la nuit dans le département, avant de se rendre à Martel où il rencontrera le maire de la commune, Raphaël Daubet.

Pourquoi le président a choisi votre commune?

J'ai la prétention de penser que c'est parce qu'elle rayonne beaucoup. Je crois que Martel est une étape incontournable dans le Lot et surtout la vallée de la Dordogne. J'espère que le travail qu'on y fait permet aussi de le succès touristique de la ville. Sa vie associative permet de la rendre un peu incontournable dans un parcours lotois.

Vous n'êtes pas encarté la République en marche. Mais Macron compatible. Cela a joué?

Je suis radical de gauche. C'est une vieille tradition lotoise. Personnellement, ce n'est pas moi qui l'ai fait venir. Je le reçoit et l'accueil de manière très républicaine, ça n'est pas une visite politique. Pour lui peut être, mais en tout cas, pour Martel, non.

Concernant le tourisme, qu'allez-vous lui dire ?

J'ai envie d'abord de lui montrer qu'on est dans une ruralité assez heureuse puisque la relance du tourisme est bien là. On a des signaux extrêmement positifs. Martel c'est une petite ville, mais qui a un succès touristique grandissant depuis quelques années. Peut être moins emblématique que Rocamadour par exemple, mais j'ai beaucoup de choses à lui dire, on mesure l'importance de ce qui va se passer cet été.

Vous reprenez l'expression du président : ruralité heureuse. Ça veut dire quoi?

Je veux montrer qu'il ne faut pas s'apitoyer sur la ruralité. En tout cas, pas la nôtre. Vous savez, j'ai vraiment le sentiment d'être un privilégié en vivant dans ce territoire de la vallée de la Dordogne, du Lot. Mais malgré tout, il y a évidemment des difficultés et des particularités. C'est une vie à part qui est complémentaire des métropoles.

C'est encore difficile d'exister quand on est élu d'une petite commune face aux villes moyennes?

Je ne le crois pas. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on arrive à tisser des liens touristiques. Justement, on essaie d'attirer aussi des gens des villes chez nous, mais des liens aussi démographiques, médico universitaire, des liens culturels. Il y a un travail à conduire. Il ne faut pas opposer la ruralité au monde citadin. Au contraire, je crois que c'est extrêmement complémentaire. On va avoir cet échange. On va pointer du doigt un certain nombre de difficultés en matière de services publics, de transports, de mobilité.

Emmanuel Macron était venu, on s'en souvient, à Souillac, pour un grand débat national. Est ce que vous considérez que le président a tiré les leçons de la crise des gilets jaunes?

Je constate en tout cas que la crise des gilets jaunes s'est quand même calmée. Je pense que oui, il a bien géré. En tout cas, je respecte la fonction, je respecte l'institution et je considère que oui, la crise des gilets jaunes, est une crise démocratique grave. Et quelle est quand même, à ce jour plus ou moins réglée. Donc aujourd'hui, il faut qu'on rebondisse. Nous sommes prêts pour relancer le pays et pour essayer d'avancer.

Est ce que les habitants vont pouvoir discuter avec le président demain?

Oui. Moi, je vais essayer de faire en sorte de les mettre en contact. Alors, il y aura un panel d'habitants pour avoir un échange direct avec lui. Et puis après, je vais me promener dans la ville, donc je veux qu'il puisse entrer au contact des gens, et qu'il réponde à certaines questions.