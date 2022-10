Visite d'Emmanuel Macron dans le Sud-Mayenne : un territoire où l'accès aux soins est plus facile qu'ailleurs

Après avoir passé une tête à la sous-préfecture de Château-Gontier-sur-Mayenne, Emmanuel Macron et le ministre de la Santé François Braun sont attendus à 14h, dans la salle des Mûriers de Craon. Le chef de l'État et François Braun participeront à une restitution du Conseil National de la Refondation sur le système de soin. Un temps d'échange avec des professionnels de santé, des élus et des habitants. Mais dans le Sud-Mayenne, le chef de l'État et son ministre arrivent en terrain conquis ou presque. Car l'offre de soin dans ce territoire est bien plus pourvue que dans le reste de notre département.

18 médecins dans les prochaines semaines

Et certains le regretteront : pourquoi le président n'a pas choisi le Nord-Mayenne pour parler de la désertification médicale ? Où à Laval, là où se concentrent de nombreuses difficultés tant sur la médecine de ville que dans les hôpitaux ? L'Élysée explique que le président de la République souhaite valoriser un territoire où des solutions locales ont été trouvées. Dans le Sud-Mayenne, le problème de l'accès au soin a été anticipé dès 2009, explique Brigitte Dalibon, co-présidente de l'association Relais Santé Bien-être à Craon. Cette structure informe les usagers du secteur sur l'offre de soin.

"On a construit le pôle santé, on a maintenu le nombre de lits à l'hôpital. On a permis aux professionnels de santé de venir. En fin de compte, c'est le résultat d'un travail qui a été mené par les professionnels de santé, l'hôpital, et les élus" observe Brigitte Dalibon. Des projets qui auraient plu aux nouveaux médecins, dont la moyenne d'âge a baissé au fil des années. Dans les prochaines semaines, pas moins de 18 généralistes exerceront au total, de Cossé-le-Vivien à Renazé.

Constituer des équipes de professionnels de santé

Pour lutter contre la désertification médicale, la réponse doit être collective ajoute Pascal Gendry, médecin généraliste au pole Santé de Renazé. En favorisant les maisons de santé notamment. "C'est de structurer les soins primaires par la constitution d'équipes. Les usagers quand ils viennent chez nous, ils viennent à la rencontre d'une équipe. Ils ne viennent pas simplement à la rencontre d'un seul professionnel, et surtout pas que du médecin généraliste, mais bien d'une équipe avec des infirmières, des kinés, des orthophonistes".

Tout n'est pas rose non plus dans le Sud-Mayenne. Concernant les médecins spécialistes, il n'y a par exemple qu'un seul dentiste pour 30. 000 habitants. En venant ce lundi, François Braun s'ajoute à une liste longue de ministres venus sur ce territoire : Agnès Buzyn, Phillipe Bas, Roselyne Bachelot...