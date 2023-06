Visite d'Emmanuel Macron en Ardèche : deux routes fermées à la circulation

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Ardèche va perturber la circulation autour des sites où il est attendu ce mardi 13 juin, à Champagne, Saint-Désirat et Ardoix. Deux routes seront fermées plusieurs heures à toute circulation que ce soit pour les voitures, les cars et même les piétons. Seuls les véhicules de secours seront autorisés. La départementale 86 sera fermée de Serrières à Andance de 10h45 à 15h et la départementale 221 sera fermée de Sarras à Saint-Romain-d'Ay de 14h30 à 17h15. Des déviations seront mises en place.

Des drones pour les forces de l'ordre

La préfecture de l'Ardèche a autorisé l'usage de drones par les forces de l'ordre pour sécuriser la visite. Quant aux enfants qui rentrent habituellement manger à la maison dans le périmètre concerné, la préfecture demande aux parents de se rapprocher des écoles qui "pourront proposer un élargissement du temps méridien afin que les enfants soient pris en charge le temps de la fermeture des axes routiers".

