Visite de Charles III en France : pas de changement de plan malgré les actions contre la réforme des retraites

La colère sur les retraites en France et les grèves dans les transports vont-t-elles perturber la visite du roi Charles III et de son épouse Camilla dans l'Hexagone ? Le monarque britannique doit arriver sur le sol français ce dimanche pour sa première visite d'État depuis son accession au trône en septembre dernier. Le gouvernement britannique a indiqué ce jeudi "ne pas être au courant d'un quelconque changement de plan" en raison de la contestation. De son côté, le palais de Buckingham assure suivre la situation sociale en France de près. Depuis le recours au 49.3 , et donc l'adoption de la réforme des retraites, les manifestations, les blocages et les grèves se sont durcis en France.

Si le programme est maintenu pour le moment, des changements de dernière minute ne sont pas à exclure : les syndicats mobilisés contre la réforme des retraites ont déjà annoncé que la visite royale était "dans leur viseur". Des élus d'opposition réclament aussi son annulation.

Le tapis rouge sera bien déployé

Le tapis rouge sera bien déployé pour le monarque britannique. Pourtant, ce mardi, la CGT Culture avait annoncé que les personnels du Mobilier national en grève contre la réforme des retraites refusaient de participer à l'accueil de Charles III et donc mettre en place le traditionnel tapis rouge, utilisé pour la venue de tous les dirigeants étrangers. "Nous demandons à notre administration de faire savoir aux services concernés que nous n’assurerons ni les ameublements, ni les tapis rouges, ni les pavoisements" avaient écrit les grévistes dans un communiqué.

Mais ce tapis a finalement été acheminé au Palais de l'Élysée par des salariés non grévistes, a appris franceinfo auprès du Mobilier national. La direction du Mobilier national dénombrait 24 agents en grève, ce jeudi, sur un total de 420, ce qui permettait de préparer l'arrivée du souverain dans des conditions normales.

Son déplacement en train jusqu'à Bordeaux maintenu ?

Jusqu'au 29 mars, Charles III doit notamment assister avec le président Emmanuel Macron à une cérémonie sous l'Arc de Triomphe et participer à un banquet au château de Versailles, près de Paris, avant de se rendre en Gironde . Le monarque prévoit de se rendre dans le sud-ouest par le rail. Un voyage maintenu, pour l'instant. Mais pourra-t-il vraiment prendre le train jusqu'à Bordeaux à cause des grèves ? Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) Olivier Besancenot a laissé entendre que ce déplacement pourrait être très compliqué : "On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale !" a-t-il lancé, hilare, sur franceinfo. La CGT a demandé également que le souverain et son épouse ne bénéficient pas de passe-droit pour se rendre en Gironde par le train, comme l'a expliqué sur franceinfo, la secrétaire générale de la Fédération de l’éducation : on "espère qu'on ne privilégiera pas le roi d'Angleterre à d'autres gens qui souhaiteraient voyager" a affirmé Marie Buisson.

À Bordeaux, le roi du Royaume-Uni a prévu d'emprunter le tramway entre la gare et la place de la Bourse. Encore une fois, le programme pourrait être compromis en raison des grèves, assurent les syndicats. : "Il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway" à Bordeaux comme il le prévoyait, a anticipé Pascal Mesgueni, délégué CFTC à la TBM, la régie de transports bordelaise.

Les syndicats ne comptent donc pas lâcher leur combat contre la réforme malgré la visite : "Nous continuerons à nous mobiliser (contre la réforme) et cette visite sera dans notre viseur", ont averti Mathieu Obry (CGT) et Yvan Fort (FO) dans le quotidien Sud-Ouest cette semaine.

Un nouveau programme de dernière minute ?

Signe que le programme de la visite de Charles III pourrait être chamboulé à la dernière minute, une source proche d'Emmanuel Macron a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que "le programme est toujours en cours d'élaboration par les deux parties". En effet, Buckhingham Palace garde un œil inquiet sur les manifestations, rapporte le journal britannique le Daily Mail qui évoque des précautions logistiques supplémentaires. Le préfet de police de Paris Laurent Nunez s'est dit en revanche "très serein" sur BFMTV. "Il y aura un dispositif de sécurité autour de cette visite comme c'est toujours le cas" a-t-il poursuivi alors que des manifestations spontanées pourraient éclater à l'arrivée du roi dimanche soir dans la capitale.

"Est-ce que vraiment la priorité ?"

Des élus d'opposition réclament l'annulation pure et simple de cette visite. Parmi eux, la députée écologiste Sandrine Rousseau. Selon elle, la priorité du président Macron doit être de "discuter avec la société qui se soulève" contre la réforme des retraites. "Incroyable, on va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Elysées, qui va aller dîner à Versailles, pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester", s'est-elle indignée sur BFMTV et RMC.

"Qu'il annule cette visite de Charles III!", a-t-elle réclamé. "Est-ce que vraiment la priorité, c'est de recevoir Charles III à Versailles ?", a-t-elle ajouté.