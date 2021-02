Visite de Géral Darmanin à Annemasse : 15 postes supplémentaires pour le commissariat

Si le nouvel hôtel de police d’Annemasse est opérationnel depuis juin 2020, il n’avait pas encore été officiellement inauguré. C’est désormais chose faite avec ce lundi, le déplacement en grandes pompes et sous haute sécurité, du ministre de l’Intérieur. En présence de maire d’Annemasse et de nombreux élus, Gérald Darmanin s’est félicité de la création de ce nouveau commissariat "de qualité et qui améliore les conditions de vie des policiers".

Quinze policiers de plus

Le ministre a profité de son passage dans l’agglomération annemassienne pour annoncer la création de quinze nouveaux postes de policiers."Ils viendront début mars pour renforcer les effectifs pour lutter notamment contre les trafics de stupéfiants". Ces nouvelles nominations interviennent dans le cadre du classement du quartier du Perrier en "quartier de reconquête républicaine".

📻 ÉCOUTEZ Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur lors de son déplacement à Annemasse. Copier

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le maire d'Annemasse Christian Dupessey lors de l'inauguration du commissariat d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

La visite de Gérald Darmanin à Annemasse a également été l’occasion pour les élus locaux d’évoquer le problème de la fidélisation des policiers sur ce secteur. Selon le maire de la commune frontalière, douze postes (sur un peu plus de 120) ne sont pas pourvus. La faute au coût de la vie et à la cherté des loyers. "Aujourd’hui, pour un policier muté sur Annemasse le reste à vivre est très faible", reconnait la députée LR, Virginie Duby-Muller.

Prime de vie chère ?

Sur ce point, le ministre de l’Intérieur a affirmé étudier la possibilité de la création d’une prime de vie chère comme celle accordée l’année dernière dans les Alpes-Maritmes. Gérald Darmanin demande également aux élus locaux de travailler sur la possibilité de "logements réservés pour ces agents de la fonction publique." Message reçu par le maire d’Annemasse. "J’ai déjà fait des propositions au préfet de la Haute-Savoie pour réserver des bâtiments avec un bailleur social et un loyer abordable pour les agents en début de carrière afin de les fixer sur le territoire", explique Christian Dupessey.

📻 ÉCOUTEZ Christian Dupessey, le maire d'Annemasse. Copier

Première table ronde du Beauvau de la Sécurité en Savoie

Le matin même, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Chambéry en Savoie pour lancer la première table ronde du Beauvau de la Sécurité en région : grande concertation nationale consacrée à la police et à la gendarmerie.

La première table ronde du Beauvau de la sécurité en région, à Chambéry. © Radio France - Valentine Letesse

La question des effectifs de police et de gendarmerie dans les différents services, comme celui de la PAF : la Police Aux Frontières, a également été longuement abordée. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé la volonté du gouvernement de recruter 10.000 membres des forces de l'ordre au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Le maire de Chambéry, Thierry Repentin, aux cotés du ministre de l'Intérieur. © Radio France - Valentine Letesse

Le maire de Chambéry, Thierry Repentin espère profiter de ces nouveaux effectifs pour rouvrir le commissariat de proximité sur Chambéry le Haut, fermé il y a plusieurs années. L'objectif étant de rétablir la confiance et le contact dans ce quartier difficile de la ville, l'un des objectifs principaux de ce Beauvau de la sécurité.