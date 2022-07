Visite de Gérald Darmanin en Corse : "Je reviendrai début septembre"

Fin de la visite, ce samedi, de deux jours du ministre de l'Intérieur en Corse. Après un début de déplacement à Bastia et ses environs puis un arrêt à Cozzano, Gérald Darmanin était en Corse-du-Sud aujourd'hui. Il a commencé la journée par un arrêt surprise à la caserne des pompiers du Rizzanese. Le ministre de l'Intérieur a ensuite été accueilli à l'hôtel de ville de Propriano où il a pu échanger avec le maire et les élus du conseil municipal.

Revenir "tous les mois"

Il a pris ensuite la direction de la station SNSM de la ville pour rencontrer les équipes. Gérald Darmanin a également tenu à rendre hommage au jeune bénévole de la station, également sapeur-pompier, mort dans un accident de la route la semaine dernière. Le ministre a ensuite visité les installations avant de prendre la route pour Bonifacio où il a rencontré les élus locaux dont le maire, Jean-Charles Orsucci.

Gérald Darmanin a rencontré les bénévoles de la station SNSM de Propriano © Radio France - Théo Caubel

Si on savait qu'un prochain rendez-vous sur l'avenir de l'île avait été fixé pour la mi-septembre, Gérald Darmanin a annoncé qu'il compte revenir avant en Corse. "Au tout début du mois de septembre pour un déplacement de plusieurs jours" a-t-il déclaré à la presse.

"Ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer tous les acteurs de la Corse"

Il ajoute que tout au long de ce cycle de discussion, il reviendra "chaque mois". "Ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer tous les acteurs de la Corse. Les acteurs politiques, je les rencontre régulièrement désormais. J'ai vu des acteurs économiques, avec une entreprise qui fait des glaces près de Bastia. Aujourd'hui, j'étais avec les acteurs bénévoles. Lors de mes prochaines visites, j'aurai l'occasion de voir des acteurs sportifs, des commerçants, des agriculteurs. Quand on veut comprendre un territoire, sa culture, son identité, le plus simple est de passer du temps avec les personnes et les écouter". Quant au prochain rendez-vous à Paris, la date est fixée pour l'instant au 16 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix