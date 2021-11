Visite de la ministre du Travail en Franche-Comté : "il y aura plus de contrôles sanitaires en entreprise"

Visite franc-comtoise pour la ministre du Travail. Elisabeth Borne se rend à l'usine Stellantis de Sochaux ce mardi sur le thème de la reconversion professionnelle dans l'industrie automobile. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. L'occasion également d'aborder avec elle le retour de l'épidémie de Covid-19 et les mesures prises dans les entreprises.

France Bleu Belfort Montbéliard : Le premier Ministre Jean Castex a été testé positif au Covid-19. Aurait-il été imprudent lors de ses déplacements ?

Elisabeth Borne : Je pense qu'il est très respectueux des gestes barrières. Moi, je vois régulièrement Jean Castex qui porte le masque, qui utilise du gel hydroalcoolique. Mais je pense qu'on doit tous se remobiliser pour respecter les gestes barrières avec ces contaminations qui repartent effectivement à la hausse.

Ces dernières semaines, avec effectivement le nombre de contaminations qui était bas depuis l'été, il y a certainement eu un relâchement, notamment sur le port du masque en entreprise. C'est pour ça que le président de la République nous a appelé à utiliser pleinement les armes dont on dispose maintenant, c'est à dire le vaccin, le pass sanitaire et le respect des gestes barrières. Et en entreprise, on a un protocole sanitaire strict qui s'applique, qui prévoit notamment ce port du masque dès qu'on est dans un espace de travail clos et partagé. L'Inspection du travail va intensifier ses contrôles. Désormais, à chaque contrôle qu'ils feront en entreprise, ils vérifieront le bon respect de ces gestes barrières.

Êtes-vous favorable au télétravail ?

Vous savez qu'à la même époque, l'an dernier, on avait effectivement mis en place un télétravail très intensif. On n'est pas dans la même situation. Donc à l'heure où on se parle, ce n'est pas prévu. Par contre, il faut absolument respecter strictement les gestes barrières en entreprise. On n'a pas prévu de durcir les règles en entreprise.

Vous vous rendez à l'usine Stellantis de Sochaux, qui a remonté son équipe de nuit. Une équipe composée de 850 salariés, dont 600 intérimaires. Des intérimaires qualifiés par les syndicats de "variable d'ajustement" du patronat. Que leur répondez-vous ?

D'abord, que c'est une bonne nouvelle que l'activité reparte chez Stellantis. On sait que la situation est compliquée dans l'industrie automobile, avec notamment des difficultés d'approvisionnement. Ensuite, on voit qu'il peut y avoir effectivement des fluctuations d'activité. C'est ce qui justifie le recours à des intérimaires. Mais Stellantis a bien expliqué qu'il reprendrait ceux qui avaient déjà travaillé au sein de l'usine, qui sont déjà formés pour pour ces métiers.

Vous avez fixé un objectif du plein emploi d'ici 2025. Mais certains secteurs, comme la restauration ou le transport, peinent à recruter. Comment rendre ces métiers plus attractifs, notamment pour les jeunes à la recherche d'emploi ?

Il y a des discussions que l'on suit de près avec toutes les branches professionnelles, dont ces secteurs dont vous venez de parler, pour qu'ils travaillent avec les organisations syndicales sur l'attractivité des métiers. Ça peut passer notamment par des augmentations salariales. C'est la discussion qui est en cours. Je pense qu'on a bien accompagné les restaurateurs. Vous savez que l'activité partielle pour les hôtels, cafés, restaurants, ça a été 8 milliards d'euros sur ces derniers mois. Maintenant, on attend effectivement de ce secteur qu'il travaille sur l'attractivité de ses métiers. Il y a une prochaine réunion qui est prévue mi décembre et on va suivre ça avec attention.

EDF et General Electric sont en discussion pour le rachat de la branche nucléaire du groupe américain. On en est au bout de ces discussions qui n'en finissent pas ?

Je ne vais pas vous donner des informations ce matin sur le sujet. Vous avez vu que le président de la République souhaite qu'on ait vraiment un mix équilibré, avec du renouvelable, du nucléaire. Cette filière est très importante pour notre pays.