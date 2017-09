Visite de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées en Bourgogne ce mardi 12 septembre

Geneviève Darrieussecq, la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées, sera en Saône-et-Loire ce mardi 12 septembre 2017 après son passage en Côte d’Or pour le 83e congrès de la Fédération Nationale André Maginot.

Après le premier ministre Edouard Philippe et trois membres de son gouvernement la semaine dernière à Dijon, c'est cette fois la secrétaire d’État auprès de la Ministre des armées dont la visite est annoncée pour ce mardi 12 septembre en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Geneviève Darrieussecq est attendue au 83e congrès de la Fédération Nationale André Maginot. La secrétaire d'Etat doit aussi se rendre au lycée militaire d'Autun où elle va rencontrer les élèves de 6eme qui viennent d'effectuer leur rentrée, mais également des lycéens et des élèves en classe prépatoire à l'enseignement supérieur.