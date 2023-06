Visite du président de la République : le Mont-Saint-Michel restera accessible ce lundi

Peut-on se rendre ce 5 juin au Mont-Saint-Michel ? Peut-on s'y promener et visiter l'abbaye ? La visite présidentielle d'Emmanuel Macron, prévue ce lundi après-midi pour le millénaire de l'abbaye, suscite des interrogations sur l'accessibilité du Mont. Mais "il n'est pas question de neutraliser la vie sur le Mont-Saint-Michel pendant toute une journée", précise les services de l'Elysée.

Le Mont-Saint-Michel étant une commune avec ses résidents et ses activités, il ne sera pas fermé au public. "Les navettes continueront de circuler dans la mesure du possible [...]Et si elles devaient être interrompues au cours de l'après-midi, précise la préfecture de la Manche, elles le seraient dans un délai maîtrisé et reprendraient après ce délai dans des conditions normales. Le Mont restera accessible à pied."

Pour la circulation, "un dispositif régulé en fonction de l'affluence du public sera mis en place " ajoute la préfecture, sans autre précision.

L'entrée à l'Abbaye limitée à partir de 13h

L'abbaye sera ouverte le matin pour tous. Les visites individuelles s'arrêteront à 13 heures. En revanche, les visites de groupes qui étaient prévues l'après-midi, sont bien maintenues. Même si dans les faits, localement, certaines écoles, qui avaient prévu des sorties scolaires, ont préféré annuler leur visite.