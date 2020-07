Visite hommage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans le Lot-et-Garonne

Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur qui prend la succession de Christophe Castaner place Beauvau, a effectué son premier déplacement officiel en région dans le Lot-et-Garonne. Il s'est rendu en début de soirée à la gendarmerie de Port-Sainte-Marie, non loin du lieu où la gendarme Mélanie Lémée a trouvé la mort samedi dernier dans la soirée. La jeune femme, en service, a été fauchée par un conducteur qui voulait éviter un contrôle routier et roulait très vite sans permis. En milieu de soirée, Gérald Darmanin a également rencontré les pompiers professionnels et volontaires d'un centre de secours près d'Agen.

Je suis venu rassurer les gendarmes et leur dire que nous pensons à eux"

"Je suis venu rassurer les gendarmes ce soir et leur dire que nous pensons à eux", a fait savoir le ministre à son arrivée. Gérald Darmanin a tenu à adresser sa solidarité à la fois aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers :" le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la protection par les policiers, les gendarmes et les pompiers. Il était donc normal que je vienne leur rendre hommage".

Tous les gendarmes savent que la mort est une hypothèse de travail"

Il s'est notamment entretenu avec le colonel Villieras, commandant du groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne, qui lui a fait part de la difficile réalité du métier de gendarme : "Tous les gendarmes, et plus généralement les forces de l'ordre, dès qu'ils partent en intervention, savent que la mort est une hypothèse de travail".

Christian Girardi, le maire d'Aiguillon, commune de la brigade où la gendarme décédée était affectée, s'est dit très touché hier soir par la visite du ministre de l'Intérieur. Il dit aussi attendre beaucoup du nouveau gouvernement : " C'est bien beau de venir. Mais il faudrait surtout que le gouvernement agisse de manière énergique pour mettre un terme à toutes ces violences qui sont inacceptables et qui vont crescendo malheureusement".

Une marche blanche samedi

Le drame a suscité un grand émoi dans le département et la commune de plus de 4.300 habitants. Une marche blanche est en préparation pour rendre hommage à Mélanie Lemée. Elle devrait avoir lieu ce samedi à 15 heures au départ de la mairie d'Aiguillon.