Visite Macron-Merkel en Côte-d'Or : "On espère passer quelques messages" raconte le vigneron Thiébault Huber

Angela Merkel et Emmanuel Macron se rendent ce mercredi 3 novembre à Beaune et au château du Clos de Vougeot, en Côte-d'Or. Le président du CAVB, une association de vignerons bourguignons, Thiébault Huber, doit s'entretenir avec les deux chefs d'Etat. Il espère pouvoir faire passer quelque messages.

Thiébault Huber, vous serez ce soir face au couple franco-allemand, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Qu'avez-vous envie de leur dire?

Déjà, on est très fiers de les recevoir. Ensuite, en tant que représentant des A.O.C (Appellation d'origine contrôlée, N.D.L.R.) et des vignerons de Bourgogne, on a quand même pas mal de dossiers, notamment au niveau européen, sur les outils de régulation et la protection de nos appellations françaises et européennes.

C'est à dire qu'aujourd'hui, il y a des vins qu'on appelle de Bourgogne, mais qui ne sont pas produits ici ?

Alors si, heureusement. On a quand même quelques garde-fous en France que l'on arrive encore à préserver. Mais on a une échéance à 2030 qui va tomber. Et 2030, c'est bientôt. Et donc là, il y aura une libéralisation des plantations qui risque de fortement mettre à mal l'image des appellations d'origine.

Est-ce que vous avez déjà l'assurance de pouvoir en parler à la diplomatie allemande? A la diplomatie française?

On a réussi à obtenir une audience, en tout cas une entrevue ce soir à 17h30, donc on espère pouvoir faire passer quelques messages. On sait que ça va être rapide, mais on va se concentrer sur ce message-là européen.

Ce soir, donc, les projecteurs, les caméras, les micros seront à Beaune, seront au Clos de Vougeot. C'est important en ce moment ?

Ecoutez, c'est fantastique ! C'est le dernier déplacement de la chancelière allemande lors de son mandat. C'est une image du couple franco-allemand qui tient l'Europe quand même, en Bourgogne. Donc, on en est très fier et très honorés. Et, encore une fois, c'est un phare qui est mis sur nos appellations et sur notre région. Et on en est très heureux.

Est-ce qu'il y a un débouché pour nos vins en Allemagne ? Une carte commerciale à jouer aujourd'hui?

Oui, c'est un marché historique chez nous, qui n'est pas forcément le plus gros en termes de volume et de chiffre d'affaires. Mais il est relativement stable. Je crois que c'est le septième ou huitième marché, derrière des mastodontes comme peuvent l'être les Etats-Unis ou le Japon. Donc, c'est bien. Et il faut qu'on les encourage à boire de plus en plus de Bourgogne.

Allez-vous venir vous asseoir avec une petite bouteille ou un petit quelque chose à remettre à la chancelière?

J'en aurai même deux, puisque j'aurai peut être des Magnum. Un pour la chancelière et un pour notre président, quand on sait que notre président aime boire du vin. Modérément, bien évidemment. Donc, bien évidemment que je vais venir avec des bouteilles de mon domaine ou d'autres, mais en tout cas de Bourgogne, ça, c'est sûr.