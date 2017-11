Visite présidentielle de deux jours dans le Nord pour Emmanuel Macron

Le Président de la République effectue ce lundi son premier déplacement officiel dans la région depuis son élection. Il arrivera ce lundi soir dans la métropole lilloise pour parler de la politique de la ville et doit dormir sur place.

Le Président de la République a déjà mis un pied dans la région depuis son élection. Mais à chaque fois, c'était à titre privé, dans sa villa du Touquet. Cette visite dans la métropole lilloise est donc le premier déplacement officiel du chef de l'Etat dans le Nord-Pas-de-Calais. Il doit atterrir en avion à l'aéroport de Lesquin, ce lundi en fin de journée, se dirigera ensuite vers la Préfecture pour une "rencontre républicaine" avec des élus locaux.

L'agence européenne du médicament au menu des discussions ?

L'agenda présidentiel prévoit une rencontre d'une heure entre Emmanuel Macron et les élus de la région, où devraient figurer Martine Aubry, la maire (PS) de Lille ou encore Xavier Bertrand, le président (Les Républicains) des Hauts de France. Il devrait sans doute être question de la candidature de Lille pour accueillir en 2019 le siège de l'Agence Européenne du Médicament, aujourd'hui à Londres, qui doit se trouver une nouvelle ville à cause du Brexit. Ces élus de premier plan de la région ont reproché jusque-là au Président sa très (trop ?) grande discrétion à ce sujet et lui demandent d'appuyer officiellement et fortement la candidature lilloise.

Visite à Roubaix et Tourcoing

Le Président passera ensuite la soirée à la Condition Publique, à Roubaix où on lui présentera le projet "Toi, Président" qui inclue des habitants de Roubaix, Lille-Sud et des étudiants en journalisme de L'ESJ pour traiter des sujets tels que l'abstentionnisme ou le port du voile Le lendemain, mardi, il prendra son petit déjeuner au centre social de la Bourgogne, quartier en difficultés de Tourcoing, la ville dont le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, était encore maire à la fin de l'été. Trois autres ministres doivent accompagner le Chef de l'Etat sur son déplacement nordiste : Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du Ministre chargé de la cohésion des Territoires et Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. Au final, Emmanuel Macron passera donc une quinzaine d'heures dans la métropole lilloise avec un agenda très chargé.