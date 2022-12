Visite présidentielle : "Emmanuel Macron connaît déjà la situation sanitaire de la Vienne" estime Bruno Belin

Illustration : Bruno Belin, au micro, et Yves Bouloux, les deux sénateurs de la Vienne.

Il sera question de l'accès aux soins dans la Vienne, ce jeudi 8 décembre, lors de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron à Fontaine-le-Comte. Le président doit visiter le Picta'bus et participer au CNR (Conseil national de la refondation) sur la Santé, avec des élus et des habitants. Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne, y sera.

Déserts médicaux, accès au soins et fermetures ponctuelles des urgences

Les services hospitaliers de la Vienne (gérés par le CHU de Poitiers) connaissent en ce moment des difficultés de recrutements , obligeant la fermeture ponctuelle des urgences de Loudun et Montmorillon mais aussi celle du service cardiologie de Châtellerault. "Je pense que le président est déjà parfaitement au courant de cette situation, estime Bruno Belin. On parle des déserts médicaux depuis 10 ans. On évoquera peut-être bientôt les 'déserts pharmaceutiques'. j'en ai même touché un mot hier au ministre de la Santé, face à la situation à Lathus-Saint-Rémy."

"Concrètement, nous interpellons les membres du gouvernement quand nous les croisons au parlement et le lendemain quand ils viennent sur le terrain, on leur demande des solutions concrètes !", avance Bruno Belin, avant les échanges de ce jeudi.