Visites payantes à l'Assemblée Nationale : la députée sarthoise se défend

Epinglée par l'hebdomadaire Marianne pour des visites payantes de l'Assemblée Nationale organisée par sa propre entreprise, Pascale Fontenel-Personne a tenté de s'expliquer, avant de se murer dans le silence. La déontologue de l'Assemblée a été saisie.

"Arrivée pour le déjeuner sur Paris puis visite guidée du palais Bourbon. Haut lieu de la vie parlementaire, l'Assemblée Nationale fraîchement renouvelée vous ouvre ses portes ! Cette visite se fera en présence de notre députée !" Voilà le programme alléchant de la visite "Assemblée Nationale" que proposait jusqu'à hier dans son catalogue le tour opérateur manceau Access Tours. Deux dates proposées : 12 octobre et 4 décembre. Tarif : 119 €. Problème : cette société basée au Mans est présidée par l'actuelle députée de la 3e circonscription de la Sarthe, Pascal Fontenel-Personne, élue pour la première fois en juin dernier sous l'étiquette LREM. Et la visite de l'institution est censée être gratuite pour tout citoyen.

Depuis la révélation de ce potentiel conflit d'intérêt par l'hebdomadaire Marianne, le sujet a été repris par de nombreux médias et enflamme les réseaux sociaux.

Profiter de son mandat et faire payer à ses p'tites beautés la visite de l'@AssembleeNat. #Enmarche sur la tête. #FontenelPersonne — Cousin Hub 🌿🌎 (@x_CousinHub) September 8, 2017

Madame Pascale #FontenelPersonne, votre boîte facture vos visites de l'Assemblée Nat. pour 119€.



C'est légal, Madame la députée de #LREM ? pic.twitter.com/GWdgy1akiX — BREAKING COMIC NEWS (@BCN_h15) September 7, 2017

Ils nous en ont lancé à la figure des leçons de morale ! Mais eux sont infichus de les appliquer. https://t.co/vjZSUZ5iv8#FontenelPersonne — Stéphane MURAT ن (@MsMurat_92) September 7, 2017

Face à cet emballement médiatique, la députée sarthoise n'est apparue nulle part, mais a tenté de s'expliquer auprès de Marianne et par le biais d'un communiqué de presse. Premièrement, elle assure que sa société propose ces visites depuis quatre ans, soit bien avant son élection. Elle souligne également que le tarif comprend le transport aller-retour et les repas. Mais pas la visite puisqu'elle est gratuite.

Rien n'indique que je serai la députée qui accueillera le groupe !

Le problème, c'est aussi la rencontre avec la députée, présentée comme un argument de vente. Et qui fait de l'élue son propre produit. "Rien n'indique dans le programme que je serai la députée qui accueillera le groupe !", se défend l'intéressée auprès de Marianne, avant de préciser que cette "mention a déjà été indiquée par le passé, les citoyens appréciant de rencontrer la députée du département parrainant cette visite." Bref, rien n'aurait changé si ce n'est l'élue recevant les visiteurs ? L'ex-députée socialiste Françoise Dubois confirme avoir tenu ce rôle "une ou deux fois" pour Access Tours, "mais je n'ai jamais parrainé quoique ce soit ! Et puis la différence, c'est que je n'étais pas dirigeante de l'agence de voyage !", tacle-t-elle en dénonçant une "belle bourde" de la nouvelle élue et un évident "conflit d'intérêt".

Mettant en avant son souci de la transparence et de la morale en politique, Pascale Fontenel-Personne assure enfin s'être mise en retrait de son entreprise dès son élection et avoir mis ses parts en vente. Mais pour le moment, sur les registres, c'est toujours bien elle la présidente d'Access Tour Le Mans.

Mise au point pic.twitter.com/xwi4Xj88DP — Pascale F. Personne (@f_personne) September 7, 2017

Un sentiment de gêne

Emmanuel Macron ayant érigé la transparence et la morale en piliers de son mouvement politique, l'information passe mal, y compris auprès d'une partie des militants. Interrogé sur le sujet, le référent sarthois de La République en Marche, Willy Colin, s'est refusé à tout commentaire. Les deux visites figurant au catalogue de la société ont été retirées. Quant à Pascale Fontenel-Personne, qui devait s'exprimer ce vendredi lors d'une conférence de presse à sa permanence d'Ecommoy, elle a finalement annulé 40 minutes avant. Le président de l'Assemblée Nationale, François de Rugy, ayant saisi la déontologue, elle a décidé de ne plus s'exprimer publiquement cette affaire d'ici la remise des conclusions. En cas de faute ou d'infraction avérée, Pascale Fontenel-Personne pourrait s'exposer à des sanctions.