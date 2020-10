"Vive la vie !" : rescapé du Covid, Jean-Luc Reitzer ovationné pour son retour à l'Assemblée

Une longue ovation et des sourires. Après quatre semaines de coma, et deux mois et demi d'hospitalisation, Jean-Luc Reitzer a fait un retour remarqué sur les bancs de l'Assemblée nationale mardi 13 octobre. "Vive la vie !", s'est exclamé le député Les Républicains du Haut-Rhin lors d'une prise de parole.

Jean-Luc Reitzer avait été, fin février, le premier parlementaire officiellement atteint par le Covid-19. Il avait pu rentrer chez lui à Altkirch en mai, après avoir perdu 20 kilos. Dans son allocution, le député alsacien a rendu hommage aux soignants "qui ont sauvé tant de vies et qui méritent nos applaudissements".

"Quel plaisir de vous revoir ici, a répondu Jean Castex, le Premier ministre. Vous êtes la preuve vivante que ce virus touche tout le monde, et que personne ne peut être épargné ni à l'abri de ses dégâts."