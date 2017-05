Vivez les législatives dans la Manche, sur France Bleu Cotentin

Les 11 et 18 juin prochains, les Manchois enverront à l'Assemblée nationale leurs quatre députés. Pour aider les électeurs à faire leur choix, France Bleu Cotentin fera vivre d'ici là la campagne électorale sur son antenne et sur son site internet, avec plusieurs rendez-vous spéciaux !

La campagne sera courte, mais intense ! France Bleu Cotentin rendra compte, au quotidien, de l'engagement des candidats des différents partis. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette élection, et mieux cerner les propositions des différents candidats, votre radio prévoit plusieurs temps forts.

Des matinales spéciales pour saisir les attentes des Manchois

Mardi 30 mai, Jeudi 1er juin, Mardi 6 juin et Jeudi 8 juin, immersion dans les quatre circonscriptions du département de la Manche. Parole donnée aux habitants sur leurs attentes, leurs priorités. Parole donnée également aux acteurs politiques et de la société civile, invités à 7h40 et 7h50 pour deux entretiens quotidiens.

Des débats pour éclairer les électeurs

Face à face ou triangulaire, les candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives débattront sur l'antenne de France Bleu Cotentin. Quatre débats, huit thématiques : l'éducation, l'emploi, la ruralité, la justice, la sécurité, la santé, l'agriculture, le nucléaire. Rendez-vous entre 8h10 et 8h30!

mardi 13 juin : débat entre les candidats de la circonscription de Coutances-Valognes

mercredi 14 juin : débat entre les candidats de la circonscription de Cherbourg-en-Cotentin

jeudi 15 juin : débat entre les candidats de la circonscription de Saint-Lô

vendredi 16 juin : débat entre les candidats de la circonscription de Avranches-Granville

Des soirées électorales pour vivre l'événement en direct

Premiers résultats du vote dès 20 heures, réactions des candidats, analyses politiques du choix des électeurs, débats entre chefs de files départementaux : France Bleu Cotentin sera au coeur du scrutin et des soirées électorales des acteurs de cette campagne. Les 11 et 18 juin prochains, grâce à nos reporters sur le terrain et à nos deux studios à Cherbourg et Saint-Lô, vous ne raterez rien des deux soirées d'élections dans la Manche, mais aussi au niveau national.

Et bien sûr vivez dès maintenant tous les temps forts de la campagne, relayés sur notre site internet francebleu.fr