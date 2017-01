Voeux 2017 | Quand Amiens Métropole utilise l'arrivée d'Amazon pour sa campagne d'affichage

Si vous habitez la métropole amiénoise, vous avez peut-être aperçu les affiches d'Amiens Métropole vous souhaitant une bonne année. En regardant de plus près ces affiches, on y voit un bâtiment rectangulaire peu identifiable par les habitants et un message "Amazing Amiens".

Peu d'habitants d'Amiens Métropole comprennent le sens de l'affiche lorsqu’ils s'attardent pour la regarder. Les mots "Amazing Amiens" n'ont pas plus de résonance pour certains. "Non je ne vois pas. Ce n'est pas très clair" peut-on entendre sur le trottoir. En français le mot Amazing veut dire : incroyable. Laurence tente une explication. "Le mot amazing est peut-être employé au sujet des manifestations passées l'année dernière à Amiens et celles qui arrivent ?" Perdu. Ce mot anglais est écrit sur les affiches en référence à l'arrivée du géant du commerce électronique Amazon, à Boves en septembre 2017. Une aubaine pour l'emploi en Picardie avec au moins 500 contrats à durée indéterminée sur les trois prochaines années.

Même si certains habitants de la métropole ne saisissent pas le double sens [tiré par les cheveux] de cette campagne de communication, Alain Gest le président d'Amiens Métropole assume. "Les habitants n'ont pas encore intégrés le fait qu'Amazon, une énorme entreprise internationale dont le chiffre d'affaires augmente de 30% par an, s'installe dans l'agglomération et plus particulièrement à Boves" sourit l'élu. Sur les affiches un bâtiment figure également en arrière-plan. Il s'agit de la citadelle qui accueillera à la rentrée de septembre les étudiants de l'université Picardie Jules Verne.