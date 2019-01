Vœux 2019 : Jean-Claude Gaudin "marqué" par le drame de la rue d'Aubagne

Le maire de Marseille s'avoue marqué par le drame du 5 novembre 2018 dans le quartier de Noailles, qui a fait huit morts dans plusieurs immeubles effondrés rue d'Aubagne et a relancé le débat sur l'habitat indigne dans la ville.

Marseille, France

Jean-Claude Gaudin a présenté ses vœux aux Marseillais pour 2019. Le maire de Marseille est revenu sur cette année 2018 sur France Bleu Provence et le drame de la rue d'Aubagne y a une très grande part : "Cette année reste pour moi marquée par la mort de huit habitants. Je mesure le désarroi et l'anxiété des sinistrés. Jusqu'au dernier jour de mon mandat, mon équipe et moi même ferons tout pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais !"

"Poursuivre sur la voie du renouveau"

Jean-Claude Gaudin poursuit avec son vœu pour 2019 : "Je souhaite que Marseille poursuive sur la voie du renouveau. Je ferai tout pour que cette ville soit toujours une superbe ville, qu'elle aille de l'avant et qu'elle soit considérée."