Voeux 2021 - Quand Emmanuel Macron prend les exemples de français méritants sur France Bleu Limousin...

Surprise ! Dans son discours de vœux aux français ce jeudi soir, le Chef de l'Etat a pris l'exemple de français particulièrement méritants en 2020. Il a notamment cité "Marie-Corentine, 24 ans, infirmière, originaire de Limoges" qui s'était portée volontaire pour aller prêter main forte aux soignants de la région parisienne lors de la première vague, dans une unité Covid-19 de l'hôpital de Créteil. La jeune femme avait justement témoigné, sur France Bleu Limousin, il y a une dizaine de jours.

J'étais en train de boire un coup pour la nouvelle année...

En fait, l'équipe de l'Elysée a vraisemblablement repéré dans la presse régionale les exemples pouvant illustrer les propos du Chef de l'Etat. A la plus grande surprise de la première concernée : Marie-Corentine Janvier, dont le témoignage avait été diffusée dans la rubrique "Ils racontent 2020", le lundi 21 décembre dernier. La jeune femme n'en a pas cru ses oreilles.

Des dizaines de messages en quelques minutes

En réalité, elle n'a pas entendu directement le Chef de l'Etat au moment des vœux. "Je ne regardais pas du tout, j'étais en train de boire un coup pour la nouvelle année". Mais au bout de quelques minutes de discours, "j'ai reçu pas mal de messages me disant que Macron avait cité mon nom" raconte-t-elle, incrédule, à France Bleu Limousin ce jeudi soir. "Je n'ai pas trop compris, je ne réalise pas trop" dit-elle en riant. "Mais au moins, j'espère avoir représenté les personnes qui sont allées aider", dit-elle, précisant qu'elle "avait quand même été vérifier" l'allocution du Chef de l'Etat sur internet. "Ça fait bizarre, après je me dis que je ne suis pas la seule, donc j'espère avoir représenté tout le monde, et que tout le monde se sente remercié en tous cas".

J'espère avoir représenté tout le monde, et que tout le monde se sente remercié

Est-ce une reconnaissance ? "Oui, répond Marie-Corentine, et j'espère qu'on aura une grande reconnaissance en 2021, un petit peu plus", conclut-elle en forme de petit message au Chef de l'Etat. Si les services de l'Elysée écoutent France Bleu Limousin, Emmanuel Macron sera très vite au courant...

A RE-ECOUTER : Le témoignage de Marie-Corentine Janvier, diffusé il y a dix jours sur France Bleu Limousin