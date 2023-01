Vœux 2023 : "Il y a de l'optimisme pour cette année" assure Yves Bleunven, président des maires du Morbihan

Les vœux dans les mairies, les conseils départementaux et régionaux sont de retour en 2023, mais l'exercice s'annonce plutôt délicat. L'inflation, la crise énergétique, l'inquiétude autour du Covid, la crise à l'hôpital, mais aussi le spectre de la guerre aux frontières de l'Europe poussent au pessimisme, mais "il y a des raisons d'être optimiste", assure Yves Bleunven, maire de Grand-Champ, président de l'association des maires du Morbihan et invité de France Bleu Armorique ce lundi 2 janvier 2023.

Des raisons d'être optimiste dans les territoires

"Il y a plein de raisons d'être pessimiste, mais il y a aussi des raisons d'être optimiste. A l'échelle de nos territoires, on a aussi plein d'optimisme à démontrer et à donner. Grâce à cette force collective, on s'est facilement mobilisé sur le terrain, autour des solidarités. Au niveau de nos communes, les solidarités se sont développées depuis quelques temps. C'est la meilleure preuve qu'on peut être aussi optimiste face à cette et résilience face à cette situation particulièrement difficile que l'on vit actuellement", selon Yves Bleunven, maire de Grand-Champ, président de l'association des maires du Morbihan.

Le retour des vœux souhaité de manière physique est déjà une bonne chose selon Yves Bleunven :"C'est souvent le moment fort de l'année, où l'ensemble des concitoyens qui veulent échanger avec la municipalité viennent assister à un moment important dans la vie d'une commune, dans la vie d'une cité. On est tout heureux de pouvoir relancer ces cérémonies, sous réserve que l'on ne se retrouve pas avec une montée en flèche à nouveau de Covid."