Vœux aux élus de Paris : Anne Hidalgo annonce de très nombreux projets pour 2017

La lutte contre la pollution, une baignade à La Villette, d'avantage de solidarité, un soutien à l'innovation et aux entreprises et bien sûr les JO de 2024 : en présentant ses vœux aux élus de la capitale, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a égrainé, vendredi, ses nombreux projets .

Anne Hidalgo a présenté ses vœux aux élus et aux agents de la ville de Paris vendredi. Elle en a profité pour évoquer ses nombreux projets pour 2017. La liste est longue. Son discours s'étale sur plus d'une dizaine de pages.

La maire a rappelé que le 7 janvier 2015, cette cérémonie des vœux avait été interrompue par l'annonce de l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo. "Je ne perds pas de vue cette menace" a indiqué Anne Hidalgo avant de conclure ses vœux en mettant en avant l'urgence qu'il y a à réaliser des projets et la confiance qu'il faut garder en l'avenir.

Parmi les priorités d'Anne Hidalgo, il y a l'environnement, les enfants, le logement, la santé, la solidarité, l'attractivité de Paris. Elle n'a pas oublié les Jeux Olympiques de 2024. "Cette candidature, nous la voyons comme une chance" dit-elle. La Fête de l'Olympisme aura lieu les 23, 24, 25 juin 2017

L’environnement

Anne Hidalgo insiste : moins de voiture égale moins de pollution. La maire de Paris qui préside le C40, une organisation composée de 85 grandes villes dans le monde mobilisées pour le défi climatique, veut créer un Observatoire mondial des villes sur la qualité de l'air. Elle souhaite réunir les maires du C40 et les grands constructeurs automobiles mondiaux sur la question de la pollution automobile. Elle compte faire sortir Paris du diésel d'ici 2020.

Augmenter la place du vélo

Plus de place pour le vélo à Paris © Radio France - Martine Bréson

Une piste cyclable à double sens sera créée rue de Rivoli en 2017. D'autres seront installées sur les côtés des Champs-Elysées. Elle souhaite aussi un Vélib métropolitain avec des vélos électriques dans toute la métropole du Grand Paris.

L'éclairage de l'Arc de triomphe sera modifié. La maire de Paris veut plus d'énergie propre et renouvelable et elle compte adapter la ville à l'évolution des températures. Elle n'oublie pas les enfants et les jeunes. Près de 52% des écoles primaires seront équipées en 2017 de tablettes numériques.

Jardins et baignades

Les jardins vont ouvrir plus longtemps. © Radio France - Martine Bréson

Les parcs et jardins vont fermer leurs portes plus tard. La médiathèque Hélène Behr va ouvrir le dimanche dès la fin du mois de janvier 2017.

La baignade de La Villette sera inaugurée cet été. La création d'une baignade publique dans le lac Daumesnil sera lancée cette année.

Paris capitale de l'innovation

Station F, le plus grand incubateur au monde, ouvrira cette année. De nombreux chantiers dont celui de la tour Montparnasse ou de la Bourse du commerce vont être lancés. Trois opérations de rénovation des églises Saint-Augustin, Saint Eustache et de la Madeleine vont débuter.

Le tourisme n'est pas oublié avec la mise en œuvre d'un plan de relance exceptionnel avec le soutien de la Région et de l'Etat. Il se montera à 8 millions d'euros.

Côté transport, une navette autonome va être expérimentée sur le pont Charles de Gaulle. Elle reliera la gare de Lyon à la gare d'Austerlitz.

Vitalité économique et actions participatives

Une grande enquête sur et par les Parisiens sera organisée. Les données seront accessibles à tous. Anne Hidalgo envisage de grandes conférences populaires sur l'espace public et dans les équipements municipaux autour de sujets scientifiques.

Le budget participatif sera étendu. Anne Hidalgo envisage des conférences de citoyens sur la fusion des 4 premiers arrondissements de Paris. Elle veut aussi associer les enfants et les jeunes aux décisions qui les concernent.

La maire de Paris doit présenter ses vœux à la presse mercredi. Elle devrait détailler encore un peu plus certains de ses projets phares.