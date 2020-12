Vœux du président : "difficile d'envisager un avenir radieux" estime Noël Mamère

A l'heure du bilan de l'année 2020 et des perspectives pour 2021, l'écologie doit être dans toutes les têtes et toutes les actions défend l'ancien député maire de Bègles Noël Mamère. Il estime que la crise écologique sera plus dangereuse pour la survie de l'humanité que ne l'est la pandémie.