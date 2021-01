Vœux en vidéo : du "gros stress" pour des nouveaux maires en Alsace

A cause de l'épidémie de Covid-19, impossible cette année de réunir les habitants, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Beaucoup de maires se sont donc tournés vers le numérique et la vidéo.

Pour certains nouveaux élus, en Alsace, ce n'était pas facile de parler devant une caméra, certains se sont repris à plusieurs fois.

Gros stress devant la caméra

Pour Rachel Baechtel, la maire de Rixheim, c'était sa première vidéo et elle a eu du mal à adopter la caméra : "J'étais stressée et on a fait la vidéo paragraphe par paragraphe," sourit l'élue. Toutefois, ce mode de communication permet d'identifier les nouveaux élus, même si le contact humain en direct est plus apprécié.

Pas facile toutefois d'aller à l'essentiel en un temps court. C'est pourtant ce qu'a fait Laurent Riche, le maire de Kingersheim. En deux minutes, le nouvel élu a mis en avant des vœux pour une année durable solidaire et citoyenne. "Il ne faut pas se rater et essayer de faire les bonnes prises assez rapidement et être sur l'essentiel en deux minutes," souligne le nouveau maire.

Les vœux en vidéo , beaucoup de maires en Alsace l'ont adopté. Beaucoup préfèrent la cérémonie traditionnelle, avec des habitants, c'est beaucoup plus convivial. Mais en 2021, l'épidémie de Covid-19 est passée par là.