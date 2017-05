Voici les candidats de "La République en Marche" en Pays de Savoie

La République en Marche d'Emmanuel Macron investit pour l'instant sept candidats pour les législatives en Savoie et Haute-Savoie. Trois circonscriptions restent en suspens en Savoie.

La République en Marche d'Emmanuel Macron vient de dévoiler le nom de 428 candidats investis par le mouvement pour les législatives. On y trouve 214 femmes et 214 hommes.

52 % n'ont jamais eu de mandat électif, ce qui n'est pas le cas pour les personnes choisies en Pays de Savoie.

Deux candidats issus de la société civile en Haute-Savoie

Six noms sont annoncés sur les six circonscriptions de Haute-Savoie, quatre femmes et deux hommes :

Véronique Riotton sur la 1ère circonscription, dirigeante d'entreprise à Dingy-Saint-Clair

sur la 1ère circonscription, dirigeante d'entreprise à Dingy-Saint-Clair Frédérique Lardet sur la 2ème circonscription, dirigeante d'entreprise

sur la 2ème circonscription, dirigeante d'entreprise Guillaume Gibouin sur la 3ème circonscription, élu à la région, référent En Marche pendant la campagne présidentielle

sur la 3ème circonscription, élu à la région, référent En Marche pendant la campagne présidentielle Laura Devin sur le 4ème circonscription, 1ère adjointe divers gauche à la mairie d'Archamps

sur le 4ème circonscription, 1ère adjointe divers gauche à la mairie d'Archamps Marion Lenne sur la 5ème circonscription vice-présidente UDI heute Savoie, conseillère municipale à Thonon-les-Bains

sur la 5ème circonscription vice-présidente UDI heute Savoie, conseillère municipale à Thonon-les-Bains Xavier Roseren sur la 6 ème circonscription, Maire des Houches

Seul Patrick Mignola investit en Savoie

En Savoie, un seul nom est confirmé ce jeudi soir : celui de Patrick Mignola, maire MODEM de la Ravoire, investi sur la quatrième circonscription... une circonscription que beaucoup pensaient acquise à la députée PS sortante Bernadette Laclais, soutien d'Emmanuel Macron pendant la campagne.